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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:51

deneg net для того и каруселим, чтоби получить желаемое.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:02

  deneg net написав:
  Goodman написав:
Речь идет не только о каруселях , а и о плановом обмене купюр на новие , номер в номер. Только предзаказ - привезут новие , номера подряд.
С "прихода" не нужни. Пора уже избавляться от 2006 года и переходить на 2017,
Омерика в любой момент может отсечь руzzкие $$

Ого вы завернули.
Никто вам новые везти не будет. У нас в страну банкноты долларов почти все завозит пумба. Везут то, что есть, а не по вашему желанию. Их монопольное положение позволяет диктовать условия на этом рынке.
А отсекать ватный кэш невозможно, потому что пострадают не только они. Это вам не совок с павловской реформой.

Откуда у вас такая информация по поводу ПУМБ , которую постоянно повторяете на этом форуме ?
Основной поставщик банкнот в Украину - это Райффайзен
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  citramon написав:Откуда у вас такая информация по поводу ПУМБ , которую постоянно повторяете на этом форуме ?
Основной поставщик банкнот в Украину - это Райффайзен
Помню в карантин была проблема с наличкой, в БИСе мне сказали самолет с баксами не прилетал, надо ждать.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 08:57

Інтерв'ю заступника голови Нацбанку - https://www.epravda.com.ua/publications ... 14/697015/
Там - про скасування фіксованого обмінного курсу (а значить про автоматичну ліквідацію конвертаційних депозитів).
Передумови відмови від фіксованого курсу -
Перша з них, найважливіша, – поява альтернативного до фіксованого курсу номінального якоря для економіки. В умовах інфляційного таргетування це показник інфляції.
Також важливо, щоб валютний ринок був менш чутливим до ситуативних факторів. На це спрямовані зусилля із зв’язування навісу ліквідності у вигляді поточних рахунків фізичних осіб, про які ми вже говорили.
Третій фактор – кращий стан валютного ринку, більша його збалансованість. Також я би ще сюди додав відновлення статусу та дієвості облікової ставки як основного монетарного інструменту.

Ну і висновок -
Це не найближча перспектива...

Так що декілька місяців ще у нас точно є... :D :D :D
Vivat
 
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  #<1 ... 631632633634
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