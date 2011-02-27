Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Goodman написав: Речь идет не только о каруселях , а и о плановом обмене купюр на новие , номер в номер. Только предзаказ - привезут новие , номера подряд. С "прихода" не нужни. Пора уже избавляться от 2006 года и переходить на 2017, Омерика в любой момент может отсечь руzzкие $$
Ого вы завернули. Никто вам новые везти не будет. У нас в страну банкноты долларов почти все завозит пумба. Везут то, что есть, а не по вашему желанию. Их монопольное положение позволяет диктовать условия на этом рынке. А отсекать ватный кэш невозможно, потому что пострадают не только они. Это вам не совок с павловской реформой.
Откуда у вас такая информация по поводу ПУМБ , которую постоянно повторяете на этом форуме ? Основной поставщик банкнот в Украину - это Райффайзен
Перша з них, найважливіша, – поява альтернативного до фіксованого курсу номінального якоря для економіки. В умовах інфляційного таргетування це показник інфляції. Також важливо, щоб валютний ринок був менш чутливим до ситуативних факторів. На це спрямовані зусилля із зв’язування навісу ліквідності у вигляді поточних рахунків фізичних осіб, про які ми вже говорили. Третій фактор – кращий стан валютного ринку, більша його збалансованість. Також я би ще сюди додав відновлення статусу та дієвості облікової ставки як основного монетарного інструменту.