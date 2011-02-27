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Goodman написав: Речь идет не только о каруселях , а и о плановом обмене купюр на новие , номер в номер. Только предзаказ - привезут новие , номера подряд. С "прихода" не нужни. Пора уже избавляться от 2006 года и переходить на 2017, Омерика в любой момент может отсечь руzzкие $$
Ого вы завернули. Никто вам новые везти не будет. У нас в страну банкноты долларов почти все завозит пумба. Везут то, что есть, а не по вашему желанию. Их монопольное положение позволяет диктовать условия на этом рынке. А отсекать ватный кэш невозможно, потому что пострадают не только они. Это вам не совок с павловской реформой.
Откуда у вас такая информация по поводу ПУМБ , которую постоянно повторяете на этом форуме ? Основной поставщик банкнот в Украину - это Райффайзен
Перша з них, найважливіша, – поява альтернативного до фіксованого курсу номінального якоря для економіки. В умовах інфляційного таргетування це показник інфляції. Також важливо, щоб валютний ринок був менш чутливим до ситуативних факторів. На це спрямовані зусилля із зв’язування навісу ліквідності у вигляді поточних рахунків фізичних осіб, про які ми вже говорили. Третій фактор – кращий стан валютного ринку, більша його збалансованість. Також я би ще сюди додав відновлення статусу та дієвості облікової ставки як основного монетарного інструменту.
Перша з них, найважливіша, – поява альтернативного до фіксованого курсу номінального якоря для економіки. В умовах інфляційного таргетування це показник інфляції. Також важливо, щоб валютний ринок був менш чутливим до ситуативних факторів. На це спрямовані зусилля із зв’язування навісу ліквідності у вигляді поточних рахунків фізичних осіб, про які ми вже говорили. Третій фактор – кращий стан валютного ринку, більша його збалансованість. Також я би ще сюди додав відновлення статусу та дієвості облікової ставки як основного монетарного інструменту.
Ну і висновок -
Це не найближча перспектива...
Так що декілька місяців ще у нас точно є...
Сумно, поки вони будуть "думать" всі експортери та ІТ-шники розбегуться.
Если заказать валюту в привате на сумму 2300 дол на одно лицо, а остальную сумму 300 дол на другое лицо по доп карте, которая выдана к счету первого лица, как думаете удастся снять всю сумму в один день, прийдя в отделение вдвоем?
moveton написав:Про всякие доллары слышал: канадские, австралийские и др., но вот, чтобы руzzкие... Что до омериканских, то Омерика до сих пор признаёт законным платёжным средством свои доллары любого года выпуска. Чтобы 2006 ода перестали признаваться понадобится мировая катастрофа такого масштаба, что уже будет без разницы какого года у тебя бумажки.
Причем тут Омерика? Вы их туда повезете сдавать или тут будете втюхивать? У нас купюры 96года неохотно берут, носом воротят или дисконт хотят. К тому же логично ведь что в основном чем старше купюра, тем ее состояние хуже.