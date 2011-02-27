Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 лют, 2023 10:23
lel написав: Andrey2512 написав: Евгений Н.
Это как пенсионеры постоянно: копят крупными купюрами, потом меняют на новые ) Коллекционеры какие-то)
Доллар он и в Африке доллар. Всё будет пучком
Остров Занзибар(Танзания)- Африка? Доллары старше 2009 года не принимаются к обмену и оплате
https://carthage.group/carthage_news/dollari_zanzibar/
Знакомые были недавно. Старого образца дол привезли назад.
Да что они там совсем берега потеряли на своем острове?
Давно на бусы менялись и в набедренных повязках бегали.
alex lem
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Додано: Сер 15 лют, 2023 10:26
Египет - 50дол. старого образца, даже лебеди не захотели принимать. Говорят лучше тогда шоколадкой от Пети.
Старые у них это - 96г. А с полосочками и синие, аж шуршат и бегают - ДЯЙ....ДЯЙ...
Игорь Алексеевич
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