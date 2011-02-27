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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:23

  lel написав:
  Andrey2512 написав:Евгений Н.

Это как пенсионеры постоянно: копят крупными купюрами, потом меняют на новые ) Коллекционеры какие-то)

Доллар он и в Африке доллар. Всё будет пучком

Остров Занзибар(Танзания)- Африка? Доллары старше 2009 года не принимаются к обмену и оплате https://carthage.group/carthage_news/dollari_zanzibar/
Знакомые были недавно. Старого образца дол привезли назад.

Да что они там совсем берега потеряли на своем острове? :mrgreen: Давно на бусы менялись и в набедренных повязках бегали.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:26

Египет - 50дол. старого образца, даже лебеди не захотели принимать. Говорят лучше тогда шоколадкой от Пети.
Старые у них это - 96г. А с полосочками и синие, аж шуршат и бегают - ДЯЙ....ДЯЙ...
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 632633634635
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