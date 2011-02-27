Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 лют, 2023 10:23
lel написав: Andrey2512 написав: Евгений Н.
Это как пенсионеры постоянно: копят крупными купюрами, потом меняют на новые ) Коллекционеры какие-то)
Доллар он и в Африке доллар. Всё будет пучком
Остров Занзибар(Танзания)- Африка? Доллары старше 2009 года не принимаются к обмену и оплате
https://carthage.group/carthage_news/dollari_zanzibar/
Знакомые были недавно. Старого образца дол привезли назад.
Да что они там совсем берега потеряли на своем острове?
Давно на бусы менялись и в набедренных повязках бегали.
alex lem
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Додано: Сер 15 лют, 2023 10:26
Египет - 50дол. старого образца, даже лебеди не захотели принимать. Говорят лучше тогда шоколадкой от Пети.
Старые у них это - 96г. А с полосочками и синие, аж шуршат и бегают - ДЯЙ....ДЯЙ...
Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 15 лют, 2023 11:03
Игорь Алексеевич Що казати, розумна людина замутила ці карусельки. Звичайно не для всіх , але і Бог створив людей різними.
Goodman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 11:29
citramon написав:
Откуда у вас такая информация по поводу ПУМБ , которую постоянно повторяете на этом форуме ?
Основной поставщик банкнот в Украину - это Райффайзен
От куда у вас информация про райф?
Все банки покупают наличный доллар у пумба, и это общеизвестная информация. Никто не хочет завозить сюда наличность, потому что есть большой риск: самолёты не летают, а везти из Польши - опасно. У пумба хорошая служба инкассации, вот они и возят. За повышенный риск берут не плохую оплату, поэтому банки вынуждены подымать комиссии для карусели.
deneg net
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Додано: Сер 15 лют, 2023 12:00
lel написав: Andrey2512 написав: Евгений Н.
Это как пенсионеры постоянно: копят крупными купюрами, потом меняют на новые ) Коллекционеры какие-то)
Доллар он и в Африке доллар. Всё будет пучком
Остров Занзибар(Танзания)- Африка? Доллары старше 2009 года не принимаются к обмену и оплате
https://carthage.group/carthage_news/dollari_zanzibar/
Знакомые были недавно. Старого образца дол привезли назад.
Польща - беруть долари, якщо не фальшиві.
Танзанія - беруть тільки не старіше 2009.
Питання, до кого ментально є Україна ближче?
flyman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 12:10
flyman написав:
Питання, до кого ментально є Україна ближче?
Україна безумовно то Європа і територіально і ментально, але частина українців на жаль має розум на рівні розвитку первісних племен Африки.
Alien
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