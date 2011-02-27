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citramon написав:Откуда у вас такая информация по поводу ПУМБ , которую постоянно повторяете на этом форуме ? Основной поставщик банкнот в Украину - это Райффайзен
От куда у вас информация про райф? Все банки покупают наличный доллар у пумба, и это общеизвестная информация. Никто не хочет завозить сюда наличность, потому что есть большой риск: самолёты не летают, а везти из Польши - опасно. У пумба хорошая служба инкассации, вот они и возят. За повышенный риск берут не плохую оплату, поэтому банки вынуждены подымать комиссии для карусели.
Dollarman написав:Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.
Некоторые ждали 40,5 и не хотели ещё пару недель сдавать по 40,4. Есть прибыль, хоть и миним., надо этим пользоваться. А завтра будет др. день и др.акции и предложения. Из 2500 дол. 160дол. прибыль. Это что мало??? Хочется больше, тогда читаем сказку о Золотой Рыбке. Хотя есть и др. виды заработка - крипта, там всё иначе и можно в сутки иметь 160 баксов, а можно и меньше или больше.
Игорь Алексеевич написав:Из 2500 дол. 160дол. прибыль. Это что мало??? Хочется больше, тогда читаем сказку о Золотой Рыбке. Хотя есть и др. виды заработка - крипта, там всё иначе и можно в сутки иметь 160 баксов, а можно и меньше или больше.
А можно и в минус улететь, причём в большой. А по поводу карусели, то даже сейчас 30% годовых в долларе - это ооооочень хорошо. Не у всех людей такой доход даёт бизнес. Так в бизнесе надо корячиться, и риск никто не гарантирует, а здесь пассивный доход, и риск гарантирует фонд, хоть и не по выгодному курсу.