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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:23

  lel написав:
  Andrey2512 написав:Евгений Н.

Это как пенсионеры постоянно: копят крупными купюрами, потом меняют на новые ) Коллекционеры какие-то)

Доллар он и в Африке доллар. Всё будет пучком

Остров Занзибар(Танзания)- Африка? Доллары старше 2009 года не принимаются к обмену и оплате https://carthage.group/carthage_news/dollari_zanzibar/
Знакомые были недавно. Старого образца дол привезли назад.

Да что они там совсем берега потеряли на своем острове? :mrgreen: Давно на бусы менялись и в набедренных повязках бегали.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:26

Египет - 50дол. старого образца, даже лебеди не захотели принимать. Говорят лучше тогда шоколадкой от Пети.
Старые у них это - 96г. А с полосочками и синие, аж шуршат и бегают - ДЯЙ....ДЯЙ...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:03

Игорь Алексеевич Що казати, розумна людина замутила ці карусельки.
Звичайно не для всіх , але і Бог створив людей різними.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:29

  citramon написав:Откуда у вас такая информация по поводу ПУМБ , которую постоянно повторяете на этом форуме ?
Основной поставщик банкнот в Украину - это Райффайзен

От куда у вас информация про райф?
Все банки покупают наличный доллар у пумба, и это общеизвестная информация. Никто не хочет завозить сюда наличность, потому что есть большой риск: самолёты не летают, а везти из Польши - опасно. У пумба хорошая служба инкассации, вот они и возят. За повышенный риск берут не плохую оплату, поэтому банки вынуждены подымать комиссии для карусели.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:00

  lel написав:
  Andrey2512 написав:Евгений Н.

Это как пенсионеры постоянно: копят крупными купюрами, потом меняют на новые ) Коллекционеры какие-то)

Доллар он и в Африке доллар. Всё будет пучком

Остров Занзибар(Танзания)- Африка? Доллары старше 2009 года не принимаются к обмену и оплате https://carthage.group/carthage_news/dollari_zanzibar/
Знакомые были недавно. Старого образца дол привезли назад.

Польща - беруть долари, якщо не фальшиві.
Танзанія - беруть тільки не старіше 2009.
Питання, до кого ментально є Україна ближче?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:10

  flyman написав:Питання, до кого ментально є Україна ближче?

Україна безумовно то Європа і територіально і ментально, але частина українців на жаль має розум на рівні розвитку первісних племен Африки. :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:Питання, до кого ментально є Україна ближче?
Українці, як і будь-які люди, дуже швидко навчаються і ментальність змінюється за кілька років.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:32

  Dollarman написав:Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.
Некоторые ждали 40,5 и не хотели ещё пару недель сдавать по 40,4. Есть прибыль, хоть и миним., надо этим пользоваться. А завтра будет др. день и др.акции и предложения.
Из 2500 дол. 160дол. прибыль. Это что мало??? Хочется больше, тогда читаем сказку о Золотой Рыбке.
Хотя есть и др. виды заработка - крипта, там всё иначе и можно в сутки иметь 160 баксов, а можно и меньше или больше.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:42

  Игорь Алексеевич написав:Из 2500 дол. 160дол. прибыль. Это что мало??? Хочется больше, тогда читаем сказку о Золотой Рыбке.
Хотя есть и др. виды заработка - крипта, там всё иначе и можно в сутки иметь 160 баксов, а можно и меньше или больше.

А можно и в минус улететь, причём в большой.
А по поводу карусели, то даже сейчас 30% годовых в долларе - это ооооочень хорошо. Не у всех людей такой доход даёт бизнес. Так в бизнесе надо корячиться, и риск никто не гарантирует, а здесь пассивный доход, и риск гарантирует фонд, хоть и не по выгодному курсу.
deneg net
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