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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 лют, 2023 13:00
deneg net написав:
А можно и в минус улететь, причём в большой.
По поводу минуса поподробней.
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Dollarman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 13:03
Dollarman человек про крипту говорит
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Додано: Сер 15 лют, 2023 13:08
Dollarman написав:
Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.
цього місяця зменшені виплати ЗСУ, так як там міняють процедуру нарахувань, а в березні буде за два місяці доплата.
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