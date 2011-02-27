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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 633634635636
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:А можно и в минус улететь, причём в большой.

По поводу минуса поподробней.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:03

Dollarman человек про крипту говорит
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:08

  Dollarman написав:Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.

цього місяця зменшені виплати ЗСУ, так як там міняють процедуру нарахувань, а в березні буде за два місяці доплата.
flyman
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  #<1 ... 633634635636
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