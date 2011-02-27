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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 лют, 2023 13:00
deneg net написав:
А можно и в минус улететь, причём в большой.
По поводу минуса поподробней.
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Dollarman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 13:03
Dollarman человек про крипту говорит
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Blekster
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Додано: Сер 15 лют, 2023 13:08
Dollarman написав:
Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.
цього місяця зменшені виплати ЗСУ, так як там міняють процедуру нарахувань, а в березні буде за два місяці доплата.
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flyman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 13:11
Oktawa написав:
Если заказать валюту в привате на сумму 2300 дол на одно лицо, а остальную сумму 300 дол на другое лицо по доп карте, которая выдана к счету первого лица, как думаете удастся снять всю сумму в один день, прийдя в отделение вдвоем?
А как добавить другого человека к своей карте?
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:02
Oktawa написав:
Если заказать валюту в привате на сумму 2300 дол на одно лицо, а остальную сумму 300 дол на другое лицо по доп карте, которая выдана к счету первого лица, как думаете удастся снять всю сумму в один день, прийдя в отделение вдвоем?
если что, в привате у кассира высвечивается морда владельца карты, напишите потом его реакцию, или карту сразу блокнут или в лучшем случае вернут назад просто
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kuzmich
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:03
flyman написав:
цього місяця зменшені виплати ЗСУ, так як там міняють процедуру нарахувань, а в березні буде за два місяці доплата.
У цьому місяці конвертдепо у порівнянні з січнем - блідна тінь. По-перше купівля в банках стала дорожчою. По-другк готівковий доллар - 60 копійок.
У січні з одного конвертдепо було майже +8000. Зараз приблизно 5500-6000 (depends on...).
Мабуть, ці депо зникнуть з часом з причин малої маржі та економічної недоцільності. Але поки карусель крутиться. Хоча швидкість вже не та
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Investor_K
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:11
Investor_K Раніше вже писали що Карусель рентабельна для депо, у загальній кількості від 19к зелених!
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Долар по 4 грн
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:13
Investor_K
ага, зникнуть
прям куча оленей ломонутся открывать депо в бумаге под 12% после налогообложения
не смешите, даже при таком курсе 30% чистыми в долларе - это фантастика
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deneg net
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:14
Долар по 4 грн написав:Investor_K
Раніше вже писали що Карусель рентабельна для депо, у загальній кількості від 19к зелених!
це щоб плацкартні білети до Києва відбились ?
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J
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:16
Investor_K написав:
Мабуть, ці депо зникнуть з часом з причин малої маржі та економічної недоцільності.
Ну я перестану крутити десь при падінні маржі до 2500-3000. Але, напевно скоріше закінчиться міжнародна підтримка України
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Дюрі-бачі
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