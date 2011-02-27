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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 634635636637638>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:А можно и в минус улететь, причём в большой.

По поводу минуса поподробней.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:03

Dollarman человек про крипту говорит
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:08

  Dollarman написав:Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.

цього місяця зменшені виплати ЗСУ, так як там міняють процедуру нарахувань, а в березні буде за два місяці доплата.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:11

  Oktawa написав:Если заказать валюту в привате на сумму 2300 дол на одно лицо, а остальную сумму 300 дол на другое лицо по доп карте, которая выдана к счету первого лица, как думаете удастся снять всю сумму в один день, прийдя в отделение вдвоем?

А как добавить другого человека к своей карте?
lisgray_mail
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:02

  Oktawa написав:Если заказать валюту в привате на сумму 2300 дол на одно лицо, а остальную сумму 300 дол на другое лицо по доп карте, которая выдана к счету первого лица, как думаете удастся снять всю сумму в один день, прийдя в отделение вдвоем?

если что, в привате у кассира высвечивается морда владельца карты, напишите потом его реакцию, или карту сразу блокнут или в лучшем случае вернут назад просто
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:цього місяця зменшені виплати ЗСУ, так як там міняють процедуру нарахувань, а в березні буде за два місяці доплата.


У цьому місяці конвертдепо у порівнянні з січнем - блідна тінь. По-перше купівля в банках стала дорожчою. По-другк готівковий доллар - 60 копійок.
У січні з одного конвертдепо було майже +8000. Зараз приблизно 5500-6000 (depends on...).
Мабуть, ці депо зникнуть з часом з причин малої маржі та економічної недоцільності. Але поки карусель крутиться. Хоча швидкість вже не та
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:11

Investor_K Раніше вже писали що Карусель рентабельна для депо, у загальній кількості від 19к зелених!
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:13

Investor_K
ага, зникнуть
прям куча оленей ломонутся открывать депо в бумаге под 12% после налогообложения
не смешите, даже при таком курсе 30% чистыми в долларе - это фантастика
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:14

  Долар по 4 грн написав:Investor_K Раніше вже писали що Карусель рентабельна для депо, у загальній кількості від 19к зелених!

це щоб плацкартні білети до Києва відбились ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:Мабуть, ці депо зникнуть з часом з причин малої маржі та економічної недоцільності.

Ну я перестану крутити десь при падінні маржі до 2500-3000. Але, напевно скоріше закінчиться міжнародна підтримка України
Дюрі-бачі
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