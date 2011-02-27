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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 лют, 2023 14:18
Долар по 4 грн написав:Investor_K
Раніше вже писали що Карусель рентабельна для депо, у загальній кількості від 19к зелених!
Що ви маєте на увазi пiд словосполученням "Карусель рентабельна"? Бо виходить що умовна людина маючи у липнi 2500 USD, примноживши їх вже на двох повних обертах i пiшовши на третiй - має геть не рентабельне вкладення. Хiба вкладення у карусель у меншому обcязi нiж USD 19k наразi не рентабельнi для його власника?
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Alien
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:18
J
Це щоб при маржі в 2500-3000 грн., і 15 котлетах, мати на бенз і віскі!
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:19
Alien Мова йде не про зараз! А про те коли маржа знизиться в три рази!
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:19
kuzmich написав: Oktawa написав:
Если заказать валюту в привате на сумму 2300 дол на одно лицо, а остальную сумму 300 дол на другое лицо по доп карте, которая выдана к счету первого лица, как думаете удастся снять всю сумму в один день, прийдя в отделение вдвоем?
если что, в привате у кассира высвечивается морда владельца карты, напишите потом его реакцию, или карту сразу блокнут или в лучшем случае вернут назад просто
в приваті колись можна було виставити довіреність для конкретного вкладу
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flyman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:21
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
Мабуть, ці депо зникнуть з часом з причин малої маржі та економічної недоцільності.
Ну я перестану крутити десь при падінні маржі до 2500-3000. Але, напевно скоріше закінчиться міжнародна підтримка України
при 20% доходності каруселі можна починати потрохи заходити в ОВДП, але напівшишки
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flyman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:22
flyman написав: Dollarman написав:
Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.
цього місяця зменшені виплати ЗСУ, так як там міняють процедуру нарахувань, а в березні буде за два місяці доплата.
И какие выводы?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:26
guntherhouse777 написав:
И какие выводы?
Мабуть що у березнi буде стрибок курса. Але це не точно
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Alien
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:27
Дюрі-бачі
Не всі з ціллю заробітку це роблять. В мене наприклад надходження в іноземній валюті на ФОП і я цією штукою користаюсь просто щоб з мінімальними втратами отримати зароблені гроші.
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dr_likle
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:33
deneg net написав:Investor_K
ага, зникнуть
прям куча оленей ломонутся открывать депо в бумаге под 12% после налогообложения
не смешите, даже при таком курсе 30% чистыми в долларе - это фантастика
ИМХО сейчас в конверт депо есть прослойка которая не крутит капитал а просто покупает валюту. т.е. те у кого постоянный приток гривны но они готовы подождать 3 месяца что бы дешевле купить доллар.
при уменьшении маржи они решат покупать валюту сразу а не ждать 3 месяца. вызвав тем самым остановку падения курса.
так что не обязательно падать до 12%. может и раньше падение остановиться.
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 15 лют, 2023 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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mephala
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:35
flyman написав:
заходити в ОВДП
В гривневі? Хіба ловити дуже короткострокові на 1-3 місяці.
І то тільки після підняття фіксованого курсу, яке я не знаю коли буде.
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Дюрі-бачі
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