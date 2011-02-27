Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:41
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
Мабуть, ці депо зникнуть з часом з причин малої маржі та економічної недоцільності.
Ну я перестану крутити десь при падінні маржі до 2500-3000. Але, напевно скоріше закінчиться міжнародна підтримка України
чем плоха маржа 2500-3000 ?
это все равно шикарно как по мне
flex123
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:20
dr_likle написав: Дюрі-бачі
Не всі з ціллю заробітку це роблять. В мене наприклад надходження в іноземній валюті на ФОП і я цією штукою користаюсь просто щоб з мінімальними втратами отримати зароблені гроші.
є варік перекидати через ОВДП і конвертдепо, щоб не в Приваті ПА37.45 а Абоксі ПА36.99
https://fi202x.blogspot.com/2023/02/blog-post_14.html
flyman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:21
flex123 написав:
,
чем плоха маржа 2500-3000 ?
это все равно шикарно как по мне
2500 $ - шикарно
а 2500 грн - это хватит только чтобы забрать машину забранную эвакуатором на киевскую штрафплощадку за неправильную парковку
J
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:22
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
заходити в ОВДП
В гривневі? Хіба ловити дуже короткострокові на 1-3 місяці.
І то тільки після підняття фіксованого курсу, яке я не знаю коли буде.
тре ба ж мати і живу коротку гривню, і не всі яйця в одній кишені.
flyman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:23
flex123 написав:
чем плоха маржа 2500-3000 ?
У такому разі не буде 30% річних у валюті. А ми вже звикли до такого
Investor_K
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:26
Investor_K написав: flex123 написав:
чем плоха маржа 2500-3000 ?
У такому разі не буде 30% річних у валюті. А ми вже звикли до такого
по привату щас 25,4% кстате
J
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:31
flex123 написав:
чем плоха маржа 2500-3000 ?
10% річних. Для мене це психологічна межа, нижче якої лінь перемагає жадність
Дюрі-бачі
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:36
flyman написав:
живу коротку гривню
Для живої короткої гривні є кредитний ліміт.
Дюрі-бачі
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:38
Долар по 4 грн написав: Investor_K
Раніше вже писали що Карусель рентабельна для депо, у загальній кількості від 19к зелених!
У меня почти так. (3х2673,79 и 3х2670,94)
andreyiskra
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