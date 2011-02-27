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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 636637638639>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:41

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Мабуть, ці депо зникнуть з часом з причин малої маржі та економічної недоцільності.

Ну я перестану крутити десь при падінні маржі до 2500-3000. Але, напевно скоріше закінчиться міжнародна підтримка України

чем плоха маржа 2500-3000 ?
это все равно шикарно как по мне
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:20

  dr_likle написав:Дюрі-бачі
Не всі з ціллю заробітку це роблять. В мене наприклад надходження в іноземній валюті на ФОП і я цією штукою користаюсь просто щоб з мінімальними втратами отримати зароблені гроші.

є варік перекидати через ОВДП і конвертдепо, щоб не в Приваті ПА37.45 а Абоксі ПА36.99
https://fi202x.blogspot.com/2023/02/blog-post_14.html
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:21

  flex123 написав:,
чем плоха маржа 2500-3000 ?
это все равно шикарно как по мне

2500 $ - шикарно
а 2500 грн - это хватит только чтобы забрать машину забранную эвакуатором на киевскую штрафплощадку за неправильную парковку
:wink:
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:22

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:заходити в ОВДП
В гривневі? Хіба ловити дуже короткострокові на 1-3 місяці.
І то тільки після підняття фіксованого курсу, яке я не знаю коли буде.

тре ба ж мати і живу коротку гривню, і не всі яйця в одній кишені.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flex123 написав:чем плоха маржа 2500-3000 ?


У такому разі не буде 30% річних у валюті. А ми вже звикли до такого
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:26

  Investor_K написав:
  flex123 написав:чем плоха маржа 2500-3000 ?


У такому разі не буде 30% річних у валюті. А ми вже звикли до такого

по привату щас 25,4% кстате
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flex123 написав:чем плоха маржа 2500-3000 ?

10% річних. Для мене це психологічна межа, нижче якої лінь перемагає жадність
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:живу коротку гривню

Для живої короткої гривні є кредитний ліміт.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:37

  Долар по 4 грн написав:J Це щоб при маржі в 2500-3000 грн., і 15 котлетах, мати на бенз і віскі! :lol:

Это примерно с 2500 долара , за три месяца + 2500гривен . С доляра - гривас . Меньши гривны , надо ещё думать где пристроить лучше , чтобы хоть как то бороться с инфляцией .
Frez
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:38

  Долар по 4 грн написав:Investor_K Раніше вже писали що Карусель рентабельна для депо, у загальній кількості від 19к зелених!

У меня почти так. (3х2673,79 и 3х2670,94)
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