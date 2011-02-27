Если это два банка по три депозита , может быть залёт , в случае ВА . Три депо по 2670 на одного человека , в гривнах больше 200 тыс. грв.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:44
Если это два банка по три депозита , может быть залёт , в случае ВА . Три депо по 2670 на одного человека , в гривнах больше 200 тыс. грв.
Додано: Сер 15 лют, 2023 15:47
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 15 лют, 2023 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 лют, 2023 15:47
Frez На время военного положения нет ограничения 200к. после отмены, и на протяжении 3 месяцев после сумма возмещения 600 к. Так что рисков нет, я именно это и учитывал!
Додано: Сер 15 лют, 2023 15:50
За даними опитування, українці очікують на курс протягом наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/$ (у грудні минулого року — 40,29 грн/$).
За даними НБУ, банкіри прогнозують курс на рівні 42,70 грн за долар. Крім того, на фінансові аналітики очікують курс 41,11 грн/долар.
Есть мнение!
Додано: Сер 15 лют, 2023 15:54
Долар по 4 грн Спасибо , что то я пропустил . ))) Было у меня в Дельте 200 тыс , долго проценты не выдавали и ВА не вводили , когда ввели стало 215 тыс , одуплился тоже поздно успел 8 тыс. в первые дни перевести р2р . Потом со временем 200 тыс отдали , а 7 тыс тю-тю .
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:13
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:36
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