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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 636637638639
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:44

  andreyiskra написав:
  Долар по 4 грн написав:Investor_K Раніше вже писали що Карусель рентабельна для депо, у загальній кількості від 19к зелених!

У меня почти так. (3х2673,79 и 3х2670,94)

Если это два банка по три депозита , может быть залёт , в случае ВА . Три депо по 2670 на одного человека , в гривнах больше 200 тыс. грв.
Frez
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Frez написав:в гривнах больше 200 тыс. грв.
Уже давно 600, а на період війни - безліміт
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 15 лют, 2023 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:47

Frez На время военного положения нет ограничения 200к. после отмены, и на протяжении 3 месяцев после сумма возмещения 600 к. Так что рисков нет, я именно это и учитывал!
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:50

За даними опитування, українці очікують на курс протягом наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/$ (у грудні минулого року — 40,29 грн/$).

За даними НБУ, банкіри прогнозують курс на рівні 42,70 грн за долар. Крім того, на фінансові аналітики очікують курс 41,11 грн/долар.

Есть мнение!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:54

Долар по 4 грн Спасибо , что то я пропустил . ))) Было у меня в Дельте 200 тыс , долго проценты не выдавали и ВА не вводили , когда ввели стало 215 тыс , одуплился тоже поздно успел 8 тыс. в первые дни перевести р2р . Потом со временем 200 тыс отдали , а 7 тыс тю-тю .
Frez
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:13

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:живу коротку гривню

Для живої короткої гривні є кредитний ліміт.

а на другий місяць чим його крити? іншим кредитним лімітом?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:17

flyman Тоже карусель!Перекредитовываться! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:35

flyman гривневими доходами
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:36

  Долар по 4 грн написав:flyman Тоже карусель!Перекредитовываться! :mrgreen:

В усяких лохотронах- Швидко грошах. Процентів по 200 річних мабуть ? :D
alex lem
 
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