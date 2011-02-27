+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:13
+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:50
АСТАНАВІТЄСЬ!
Схоже історія нас нічому не вчить і офтопи знов набирають силу. Панове прошу зупиніться, щоб не вийшло як тоді з постом Ромасика
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