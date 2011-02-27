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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:13
+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.
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mustbe
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:50
Схоже історія нас нічому не вчить і офтопи знов набирають силу. Панове прошу зупиніться, щоб не вийшло як тоді з постом Ромасика
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Alien
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:08
Подскажите пожалуйста эту инфу по ТАС оффлайн - 1.1% = 0.5% (обмен) + 600 грн
В прошлом месяц через карту пополнял.
0.5% обмен, остальные 0,6% - 600грн за что? Пополнение через кассу? Т.е. всего закидывать нужно 101080грн, верно?
К менеджерам подходить и говорить, что нужно открыть депозит, через приложение самому не по тому курсу будет?
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easymodeon5k
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:32
easymodeon5k написав:
Подскажите пожалуйста эту инфу по ТАС оффлайн - 1.1% = 0.5% (обмен) + 600 грн
В прошлом месяц через карту пополнял.
0.5% обмен, остальные 0,6% - 600грн за что? Пополнение через кассу? Т.е. всего закидывать нужно 101080грн, верно?
К менеджерам подходить и говорить, что нужно открыть депозит, через приложение самому не по тому курсу будет?
от люблять люди видумувати коли щось незрозуміле
600 грн то комісія 600 грн за кожний депо, незалежно від суми.
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slonslon
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:32
easymodeon5k написав:Подскажите пожалуйста эту инфу по ТАС оффлайн - 1.1% = 0.5% (обмен) + 600 грн
В прошлом месяц через карту пополнял.
0.5% обмен, остальные 0,6% - 600грн за что? Пополнение через кассу? Т.е. всего закидывать нужно 101080грн, верно?
К менеджерам подходить и говорить, что нужно открыть депозит, через приложение самому не по тому курсу будет?
Онлайн показує по 37.40. Хай друкують купу папірців і буде 37.34. Все одно надо в касу вносити на Ощадний.
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lel
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:36
mustbe написав:
+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.
Причём в Днепре место, где находится эта помойка - проклятое. Там сначала был камбио, потом артём и понеслось...Все кто на этом месте открывали свои отделения - банкроты. И самое примечательное, что вывеска меняется, а работники остаются теже, включая начальника отделения. Не думаю, что проклятие уже прошло
P.S. Они, кстати, с первого дня начали каруселить, но курс был очень высокий, поэтому никто их не рассматривал как вариант. Не думаю, что и сейчас кто-то рассмотрит
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deneg net
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:53
BIGor написав: Vivat написав:
Інтерв'ю заступника голови
Там - про скасування фіксованого обмінного курсу (а значить про автоматичну ліквідацію конвертаційних депозитів).
Так що декілька місяців ще у нас точно є...
Сумно, поки вони будуть "думать" всі експортери та ІТ-шники розбегуться.
крім вас ніхто не втік
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ScaryBee
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:57
Alien написав: guntherhouse777 написав:
И какие выводы?
Мабуть що у березнi буде стрибок курса.
із 40ка? чи назад в 40?
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ScaryBee
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:58
deneg net написав:
, кто-то рассмотрит
все зависит от потребностей
нужны синие с номерами подряд - идем в банк мойку
согласны на зеленые с пятнами - заходим в банк помойку
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J
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