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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 636637638639640>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:13

+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:50

АСТАНАВІТЄСЬ!

Схоже історія нас нічому не вчить і офтопи знов набирають силу. Панове прошу зупиніться, щоб не вийшло як тоді з постом Ромасика :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Подскажите пожалуйста эту инфу по ТАС оффлайн - 1.1% = 0.5% (обмен) + 600 грн
В прошлом месяц через карту пополнял.
0.5% обмен, остальные 0,6% - 600грн за что? Пополнение через кассу? Т.е. всего закидывать нужно 101080грн, верно?
К менеджерам подходить и говорить, что нужно открыть депозит, через приложение самому не по тому курсу будет?
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:32

  easymodeon5k написав:Подскажите пожалуйста эту инфу по ТАС оффлайн - 1.1% = 0.5% (обмен) + 600 грн
В прошлом месяц через карту пополнял.
0.5% обмен, остальные 0,6% - 600грн за что? Пополнение через кассу? Т.е. всего закидывать нужно 101080грн, верно?
К менеджерам подходить и говорить, что нужно открыть депозит, через приложение самому не по тому курсу будет?

от люблять люди видумувати коли щось незрозуміле :)
600 грн то комісія 600 грн за кожний депо, незалежно від суми.
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

easymodeon5k написав:Подскажите пожалуйста эту инфу по ТАС оффлайн - 1.1% = 0.5% (обмен) + 600 грн
В прошлом месяц через карту пополнял.
0.5% обмен, остальные 0,6% - 600грн за что? Пополнение через кассу? Т.е. всего закидывать нужно 101080грн, верно?
К менеджерам подходить и говорить, что нужно открыть депозит, через приложение самому не по тому курсу будет?
Онлайн показує по 37.40. Хай друкують купу папірців і буде 37.34. Все одно надо в касу вносити на Ощадний.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:36

  mustbe написав:+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.

Причём в Днепре место, где находится эта помойка - проклятое. Там сначала был камбио, потом артём и понеслось...Все кто на этом месте открывали свои отделения - банкроты. И самое примечательное, что вывеска меняется, а работники остаются теже, включая начальника отделения. Не думаю, что проклятие уже прошло :D
P.S. Они, кстати, с первого дня начали каруселить, но курс был очень высокий, поэтому никто их не рассматривал как вариант. Не думаю, что и сейчас кто-то рассмотрит
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:53

  BIGor написав:
  Vivat написав:Інтерв'ю заступника голови
Там - про скасування фіксованого обмінного курсу (а значить про автоматичну ліквідацію конвертаційних депозитів).

Так що декілька місяців ще у нас точно є... :D :D :D

Сумно, поки вони будуть "думать" всі експортери та ІТ-шники розбегуться.

крім вас ніхто не втік
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:57

  Alien написав:
  guntherhouse777 написав:И какие выводы?

Мабуть що у березнi буде стрибок курса.

із 40ка? чи назад в 40?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:58

  deneg net написав:, кто-то рассмотрит

все зависит от потребностей
нужны синие с номерами подряд - идем в банк мойку
согласны на зеленые с пятнами - заходим в банк помойку
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:13

  J написав:
  deneg net написав:, кто-то рассмотрит

все зависит от потребностей
нужны синие с номерами подряд - идем в банк мойку
согласны на зеленые с пятнами - заходим в банк помойку

Какой-то зависимости не заметил. Например, Прокредит выдаёт и синими и зелёными, как попадёшь, и только кратно 100. А МТБ, Конкорд и УБИБ всю догогу выдаёт только синькой с номерами подряд и есть даже 1. Вот вам и мойки\помойки
deneg net
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