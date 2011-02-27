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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:15
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ScaryBee
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:16
Получали с женой уже несколько раз, и каждый раз синими с номерами подряд, а также мелкие купюры без проблем. Причём девочки готовят квиташки с утра, чтобы при выключении света не было проблем.
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deneg net
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:18
значит в Днепре не такой УБИБ как в Киеве. моют там тихонько
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J
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:24
Alien написав: flyman написав:
Питання, до кого ментально є Україна ближче?
Україна безумовно то Європа і територіально і ментально, але частина українців на жаль має розум на рівні розвитку первісних племен Африки.
У нас в пошанівку долар, а не євро, тому ментально ми - Африка.
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AndriyQ
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:24
Приват сегодня
Отдал синими по номерам и даже было в кассе 50дол. хотя я приготовил 50, сказали не надо. Заняло всего минут 10
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:27
Игорь Алексеевич написав:
Приват сегодня
Отдал синими и даже кратное 50дол. Ничего не доносил, говорят есть 50 в кассе.
А мне люди не верят, что сейчас у привата проблем с валютой нет. Получаю в привате без всякого предзаказа и танцев с бубном. Выдают синьку с зелёнкой в пермешку, но хорошего качества. Их купюры обменки берут без проблем. Если бы ещё курс снизили, то было бы вообще хорошо.
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deneg net
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:28
Dollarman написав:
Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.
Є сенс почекати, на фронті заворушка намічається, а гривня за всі роки незалежності не укріплялася, а тільки обсирон, іфляція і девальвація, і цього разу чуда не доводиться чекати.
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AndriyQ
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:34
AndriyQ написав: Dollarman написав:
Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.
Є сенс почекати, на фронті заворушка намічається, а гривня за всі роки незалежності не укріплялася, а тільки обсирон, іфляція і девальвація, і цього разу чуда не доводиться чекати.
Не согласен. Каждый день почекати - это 0,1% потерь. Врядли через 10 дней курс будет 40,3. Кстати, сегодня я сдавал по 39,85, а к вечеру уже было по 39,75. Вот и ждите дальше
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deneg net
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:44
deneg net написав: Игорь Алексеевич написав:
Приват сегодня
Отдал синими и даже кратное 50дол. Ничего не доносил, говорят есть 50 в кассе.
А мне люди не верят, что сейчас у привата проблем с валютой нет. Получаю в привате без всякого предзаказа и танцев с бубном. Выдают синьку с зелёнкой в пермешку, но хорошего качества. Их купюры обменки берут без проблем. Если бы ещё курс снизили, то было бы вообще хорошо.
Ви трохи пересмикуєте. Вам вiрять що особисто ви отримуєте без проблем - вам просто кажуть, що одне вiддiлення то не уся ненька, а тому не варто писати таке:
deneg net написав:
Господа, я чего-то не вкурю. О каком предварительном заказе у привата идёт речь? Ни разу такого не делал, и ни разу не было, чтобы я пришёл получать свою пайку, а валюты в кассе не оказалось.
Ви от у Iгора Олексiйович наразi поцiкавтесь - вiн сьогоднi отримував по передзамовленню чи просто зайшов i отримав? Чомусь менi здається, що саме замовляв
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Alien
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:44
deneg net написав:
Не согласен. Каждый день почекати - это 0,1% потерь. Врядли через 10 дней курс будет 40,3. Кстати, сегодня я сдавал по 39,85, а к вечеру уже было по 39,75. Вот и ждите дальше
Кожен дроче так як хоче.
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AndriyQ
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