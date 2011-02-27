RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 637638639640
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:44

  deneg net написав:Не согласен. Каждый день почекати - это 0,1% потерь. Врядли через 10 дней курс будет 40,3. Кстати, сегодня я сдавал по 39,85, а к вечеру уже было по 39,75. Вот и ждите дальше

Кожен дроче так як хоче. :D
AndriyQ
 
Повідомлень: 84
З нами з: 04.07.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:48

  AndriyQ написав:
  deneg net написав:Не согласен. Каждый день почекати - это 0,1% потерь. Врядли через 10 дней курс будет 40,3. Кстати, сегодня я сдавал по 39,85, а к вечеру уже было по 39,75. Вот и ждите дальше

Кожен дроче так як хоче. :D

Ну, то я вже на сьогодні кінчив, а ви як знаєте :D
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:09

Alien простому пересічному без предзамовлення аж ніяк. В "моєму" відділенні куча хачів ошивається, спортиків та інших мамкінихбізнесменів, що ручкаються з начальником віділення. Я й наперед знаю, що мені просто так валюти не буде.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5730
З нами з: 23.11.14
Подякував: 736 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:15

  Alien написав:
  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приват сегодня
Отдал синими и даже кратное 50дол. Ничего не доносил, говорят есть 50 в кассе.

А мне люди не верят, что сейчас у привата проблем с валютой нет. Получаю в привате без всякого предзаказа и танцев с бубном. Выдают синьку с зелёнкой в пермешку, но хорошего качества. Их купюры обменки берут без проблем. Если бы ещё курс снизили, то было бы вообще хорошо.

Ви трохи пересмикуєте. Вам вiрять що особисто ви отримуєте без проблем - вам просто кажуть, що одне вiддiлення то не уся ненька, а тому не варто писати таке:
  deneg net написав:Господа, я чего-то не вкурю. О каком предварительном заказе у привата идёт речь? Ни разу такого не делал, и ни разу не было, чтобы я пришёл получать свою пайку, а валюты в кассе не оказалось.

Ви от у Iгора Олексiйович наразi поцiкавтесь - вiн сьогоднi отримував по передзамовленню чи просто зайшов i отримав? Чомусь менi здається, що саме замовляв 8)

Делал предв. заказ. Это даже не заказ, а указал отделение в приложении, где бы хотел получить и дату. Но, программа выдала другое отделение на получение, там где оформлял ГОЛД Универсалку в грн.
В кассе никто не задавал вопросов, а вы по записи. Может у них есть, что я заказывал, когда был возле кассы и там на планшете - сканирование, смс код., сумма к получению. Не могу сказать точно, если бы приехал в др.отделение была бы там данная сумма...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 15 лют, 2023 21:21, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6238
З нами з: 13.09.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:19

  Goodman написав:Alien простому пересічному без предзамовлення аж ніяк. В "моєму" відділенні куча хачів ошивається, спортиків та інших мамкінихбізнесменів, що ручкаються з начальником віділення. Я й наперед знаю, що мені просто так валюти не буде.

Я це чудово розумiю. Але ви це Денег нет розкажiть вiн замовлення не використовує бо не має проблем з отримання валюти у своєму вiддiленнi, а тому мабуть вважає що ситуацiя з валютою приблизно однакова скрiзь. Що явно не зовсiм так
Alien
 
Повідомлень: 1376
З нами з: 12.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  AndriyQ написав:Є сенс почекати, на фронті заворушка намічається, а гривня за всі роки незалежності не укріплялася, а тільки обсирон


Якщо в такому руслі думати, то краще вже взагалі депо не відкривати. Бо хз, що буде далі.

Хоча я буду ризикувати. Що буде, то буде
Andrey2512
 
Повідомлень: 478
З нами з: 04.04.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:35

  Alien написав:Я це чудово розумiю. Але ви це Денег нет розкажiть вiн замовлення не використовує бо не має проблем з отримання валюти у своєму вiддiленнi, а тому мабуть вважає що ситуацiя з валютою приблизно однакова скрiзь. Що явно не зовсiм так

Це вже якась дічь. Як може бути повно валюти в касі червоної зони (мій варіант), та нема в касі зеленої зони? Може амеріканці нам більше грошей дають? :D
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:38

  deneg net написав:
  AndriyQ написав:
  Dollarman написав:Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.

Є сенс почекати, на фронті заворушка намічається, а гривня за всі роки незалежності не укріплялася, а тільки обсирон, іфляція і девальвація, і цього разу чуда не доводиться чекати.

Не согласен. Каждый день почекати - это 0,1% потерь. Врядли через 10 дней курс будет 40,3. Кстати, сегодня я сдавал по 39,85, а к вечеру уже было по 39,75. Вот и ждите дальше

за 2022 гривня із ПА28 до ПА40, +42%
з доларом таки надійніше
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30664
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 2614 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:47

  deneg net написав:
  Alien написав:Я це чудово розумiю. Але ви це Денег нет розкажiть вiн замовлення не використовує бо не має проблем з отримання валюти у своєму вiддiленнi, а тому мабуть вважає що ситуацiя з валютою приблизно однакова скрiзь. Що явно не зовсiм так

Це вже якась дічь. Як може бути повно валюти в касі червоної зони (мій варіант), та нема в касі зеленої зони? Може амеріканці нам більше грошей дають? :D

амеріканці привозять гроші в головний офіс привату у Дніпрі :D ,
там ви мабудь і харчуєтесь,
а нам привозять строго по електронних заявках :|
J
 
Повідомлень: 5691
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:21

  deneg net написав:
  Alien написав:Я це чудово розумiю. Але ви це Денег нет розкажiть вiн замовлення не використовує бо не має проблем з отримання валюти у своєму вiддiленнi, а тому мабуть вважає що ситуацiя з валютою приблизно однакова скрiзь. Що явно не зовсiм так

Це вже якась дічь. Як може бути повно валюти в касі червоної зони (мій варіант), та нема в касі зеленої зони? Може амеріканці нам більше грошей дають? :D

А ви маєте хоч приблизне уявлення де зберігається у банках готівка у нічний час? Що таке ліміти залишків каси? Що таке клас опору грошового сховища та яку суму готівки в залежності від класу опору у ньому можна зберігати у нічний час? А ви знаєте що 5 років назад 80% банківських установ не мали права вночі зберігати ні копійки готівки. На разі думаю цей відсоток ще вищий. І таким відділенням щоденно вранці готівку привозили а ввечері вивозили. І щоб знати куди та скільки везти - працівникам відділу готівкового обігу і потрібні заявки від клієнтів. Щоб не вийшло так що людина прийде у відділення у якому валюту ніколи не отримують а тому і не возять, і в підсумку людина піде ні з чим. Поставка у конкретні відділення валюти під заявки - це абсолютно нормальний цивілізований процес управління грошовими потоками банку. Більше того банки які купують готівку на міжбанку так само один одному роблять попередні заявки. І це стосується не тільки валюти а і гривні.
Alien
 
Повідомлень: 1376
З нами з: 12.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 637638639640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54888
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25851
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6678
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3803)
15.02.2023 22:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.