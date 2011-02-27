Додано: Сер 15 лют, 2023 22:21

deneg net написав: Alien написав: Я це чудово розумiю. Але ви це Денег нет розкажiть вiн замовлення не використовує бо не має проблем з отримання валюти у своєму вiддiленнi, а тому мабуть вважає що ситуацiя з валютою приблизно однакова скрiзь. Що явно не зовсiм так Я це чудово розумiю. Але ви це Денег нет розкажiть вiн замовлення не використовує бо не має проблем з отримання валюти у своєму вiддiленнi, а тому мабуть вважає що ситуацiя з валютою приблизно однакова скрiзь. Що явно не зовсiм так

Це вже якась дічь. Як може бути повно валюти в касі червоної зони (мій варіант), та нема в касі зеленої зони? Може амеріканці нам більше грошей дають? Це вже якась дічь. Як може бути повно валюти в касі червоної зони (мій варіант), та нема в касі зеленої зони? Може амеріканці нам більше грошей дають?

А ви маєте хоч приблизне уявлення де зберігається у банках готівка у нічний час? Що таке ліміти залишків каси? Що таке клас опору грошового сховища та яку суму готівки в залежності від класу опору у ньому можна зберігати у нічний час? А ви знаєте що 5 років назад 80% банківських установ не мали права вночі зберігати ні копійки готівки. На разі думаю цей відсоток ще вищий. І таким відділенням щоденно вранці готівку привозили а ввечері вивозили. І щоб знати куди та скільки везти - працівникам відділу готівкового обігу і потрібні заявки від клієнтів. Щоб не вийшло так що людина прийде у відділення у якому валюту ніколи не отримують а тому і не возять, і в підсумку людина піде ні з чим. Поставка у конкретні відділення валюти під заявки - це абсолютно нормальний цивілізований процес управління грошовими потоками банку. Більше того банки які купують готівку на міжбанку так само один одному роблять попередні заявки. І це стосується не тільки валюти а і гривні.