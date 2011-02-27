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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 638639640641>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:15

  Alien написав:
  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приват сегодня
Отдал синими и даже кратное 50дол. Ничего не доносил, говорят есть 50 в кассе.

А мне люди не верят, что сейчас у привата проблем с валютой нет. Получаю в привате без всякого предзаказа и танцев с бубном. Выдают синьку с зелёнкой в пермешку, но хорошего качества. Их купюры обменки берут без проблем. Если бы ещё курс снизили, то было бы вообще хорошо.

Ви трохи пересмикуєте. Вам вiрять що особисто ви отримуєте без проблем - вам просто кажуть, що одне вiддiлення то не уся ненька, а тому не варто писати таке:
  deneg net написав:Господа, я чего-то не вкурю. О каком предварительном заказе у привата идёт речь? Ни разу такого не делал, и ни разу не было, чтобы я пришёл получать свою пайку, а валюты в кассе не оказалось.

Ви от у Iгора Олексiйович наразi поцiкавтесь - вiн сьогоднi отримував по передзамовленню чи просто зайшов i отримав? Чомусь менi здається, що саме замовляв 8)

Делал предв. заказ. Это даже не заказ, а указал отделение в приложении, где бы хотел получить и дату. Но, программа выдала другое отделение на получение, там где оформлял ГОЛД Универсалку в грн.
В кассе никто не задавал вопросов, а вы по записи. Может у них есть, что я заказывал, когда был возле кассы и там на планшете - сканирование, смс код., сумма к получению. Не могу сказать точно, если бы приехал в др.отделение была бы там данная сумма...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 15 лют, 2023 21:21, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:19

  Goodman написав:Alien простому пересічному без предзамовлення аж ніяк. В "моєму" відділенні куча хачів ошивається, спортиків та інших мамкінихбізнесменів, що ручкаються з начальником віділення. Я й наперед знаю, що мені просто так валюти не буде.

Я це чудово розумiю. Але ви це Денег нет розкажiть вiн замовлення не використовує бо не має проблем з отримання валюти у своєму вiддiленнi, а тому мабуть вважає що ситуацiя з валютою приблизно однакова скрiзь. Що явно не зовсiм так
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  AndriyQ написав:Є сенс почекати, на фронті заворушка намічається, а гривня за всі роки незалежності не укріплялася, а тільки обсирон


Якщо в такому руслі думати, то краще вже взагалі депо не відкривати. Бо хз, що буде далі.

Хоча я буду ризикувати. Що буде, то буде
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:35

  Alien написав:Я це чудово розумiю. Але ви це Денег нет розкажiть вiн замовлення не використовує бо не має проблем з отримання валюти у своєму вiддiленнi, а тому мабуть вважає що ситуацiя з валютою приблизно однакова скрiзь. Що явно не зовсiм так

Це вже якась дічь. Як може бути повно валюти в касі червоної зони (мій варіант), та нема в касі зеленої зони? Може амеріканці нам більше грошей дають? :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:38

  deneg net написав:
  AndriyQ написав:
  Dollarman написав:Як вважаєте, чи є сенс зараз продавати долар по поточному курсу на пару-трійку депо чи краще з тиждень почекати? Бо якось жаба душить.

Є сенс почекати, на фронті заворушка намічається, а гривня за всі роки незалежності не укріплялася, а тільки обсирон, іфляція і девальвація, і цього разу чуда не доводиться чекати.

Не согласен. Каждый день почекати - это 0,1% потерь. Врядли через 10 дней курс будет 40,3. Кстати, сегодня я сдавал по 39,85, а к вечеру уже было по 39,75. Вот и ждите дальше

за 2022 гривня із ПА28 до ПА40, +42%
з доларом таки надійніше
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:47

  deneg net написав:
  Alien написав:Я це чудово розумiю. Але ви це Денег нет розкажiть вiн замовлення не використовує бо не має проблем з отримання валюти у своєму вiддiленнi, а тому мабуть вважає що ситуацiя з валютою приблизно однакова скрiзь. Що явно не зовсiм так

Це вже якась дічь. Як може бути повно валюти в касі червоної зони (мій варіант), та нема в касі зеленої зони? Може амеріканці нам більше грошей дають? :D

амеріканці привозять гроші в головний офіс привату у Дніпрі :D ,
там ви мабудь і харчуєтесь,
а нам привозять строго по електронних заявках :|
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:21

  deneg net написав:
  Alien написав:Я це чудово розумiю. Але ви це Денег нет розкажiть вiн замовлення не використовує бо не має проблем з отримання валюти у своєму вiддiленнi, а тому мабуть вважає що ситуацiя з валютою приблизно однакова скрiзь. Що явно не зовсiм так

Це вже якась дічь. Як може бути повно валюти в касі червоної зони (мій варіант), та нема в касі зеленої зони? Може амеріканці нам більше грошей дають? :D

А ви маєте хоч приблизне уявлення де зберігається у банках готівка у нічний час? Що таке ліміти залишків каси? Що таке клас опору грошового сховища та яку суму готівки в залежності від класу опору у ньому можна зберігати у нічний час? А ви знаєте що 5 років назад 80% банківських установ не мали права вночі зберігати ні копійки готівки. На разі думаю цей відсоток ще вищий. І таким відділенням щоденно вранці готівку привозили а ввечері вивозили. І щоб знати куди та скільки везти - працівникам відділу готівкового обігу і потрібні заявки від клієнтів. Щоб не вийшло так що людина прийде у відділення у якому валюту ніколи не отримують а тому і не возять, і в підсумку людина піде ні з чим. Поставка у конкретні відділення валюти під заявки - це абсолютно нормальний цивілізований процес управління грошовими потоками банку. Більше того банки які купують готівку на міжбанку так само один одному роблять попередні заявки. І це стосується не тільки валюти а і гривні.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 23:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Так що здавати завтра по 39,70 котлету чи почекати поки 40+ знову буде? Ваші рекомендації. Зараз ревал до 39,5 чи назад на 40? Що вірогідніше?)) Влом здавати по 39,70)
lizak560570
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 23:31

deneg net "Каждый день почекати - это 0,1% потерь" - это только в том случае, если вы передержите за конец месяца. Пропустив таким образом календарный месяц без заноса котлеты.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 23:37

  lizak560570 написав:Так що здавати завтра по 39,70 котлету чи почекати поки 40+ знову буде? Ваші рекомендації. Зараз ревал до 39,5 чи назад на 40? Що вірогідніше?)) Влом здавати по 39,70)

Time is money.
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sergey_sryvkin
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