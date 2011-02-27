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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 638639640641
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:02

lizak560570 нема рекомендацій ,
як то кажуть - мама казала на зиму купити шубу, а я купив долари, мне так теплее.
ситуація хитка. ще є 20 днів до нового пікнічка - сиджу на попі рівно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 01:50

  lizak560570 написав:Так що здавати завтра по 39,70 котлету чи почекати поки 40+ знову буде? Ваші рекомендації. Зараз ревал до 39,5 чи назад на 40? Що вірогідніше?)) Влом здавати по 39,70)


ждать назад на 40.40, время есть
cohan
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