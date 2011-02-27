lizak560570 нема рекомендацій ,
як то кажуть - мама казала на зиму купити шубу, а я купив долари, мне так теплее.
ситуація хитка. ще є 20 днів до нового пікнічка - сиджу на попі рівно.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 00:02
lizak560570 нема рекомендацій ,
як то кажуть - мама казала на зиму купити шубу, а я купив долари, мне так теплее.
ситуація хитка. ще є 20 днів до нового пікнічка - сиджу на попі рівно.
Додано: Чет 16 лют, 2023 01:50
Додано: Чет 16 лют, 2023 09:34
В те, що долар буде нижче 39,50 (на кінець місяця), вірять 5% читачів цього форуму. В той же час, що буде вище 40,00 - 85%... На цю тему є голосувалка в темі "Валютний ринок в контексті ДС". От і робіть висновок....
Є тільки невеличка проблема - в більшості випадків (по моєму спостереженню) результати голосування розходяться з життям....
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