lizak560570 нема рекомендацій ,
як то кажуть - мама казала на зиму купити шубу, а я купив долари, мне так теплее.
ситуація хитка. ще є 20 днів до нового пікнічка - сиджу на попі рівно.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 00:02
lizak560570 нема рекомендацій ,
як то кажуть - мама казала на зиму купити шубу, а я купив долари, мне так теплее.
ситуація хитка. ще є 20 днів до нового пікнічка - сиджу на попі рівно.
Додано: Чет 16 лют, 2023 01:50
Додано: Чет 16 лют, 2023 09:34
В те, що долар буде нижче 39,50 (на кінець місяця), вірять 5% читачів цього форуму. В той же час, що буде вище 40,00 - 85%... На цю тему є голосувалка в темі "Валютний ринок в контексті ДС". От і робіть висновок....
Є тільки невеличка проблема - в більшості випадків (по моєму спостереженню) результати голосування розходяться з життям....
Додано: Чет 16 лют, 2023 09:39
Додано: Чет 16 лют, 2023 11:19
банально можна на счетах прикинуть.
допустим за 3 месяца получаете 6% на карусели. 90 дней срок карусели.
это 0,06% в день. или 1% за 15 дней (до конца месяца).
если взять 39,75 щас курс то к концу месяца если будет 40,15 то вы останетесь при своих. если больше/меньше то будет профит/убыток.
а там сами думайте будет выше 40,15 или нет на конец февраля.
Додано: Чет 16 лют, 2023 11:30
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
ну тут можливо під 24.02 валютні спекулянти можуть розігнати курс під шумок. як варіант до 42. треба значить почекати 10 днів, або 39,5 або 40+. Тут 50/50.
Додано: Чет 16 лют, 2023 11:47
в 20х числах (понеділок) закінчиться термін сплати податків за 4й квартал (тому може бути ріст і на цих вихідних),
а в березні почнуться подвійні виплати "бойових",
арифметика цікава, але "при своїх $100" cьогодні і через 15 днів буде "при своїх $100"
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:02
Це все monkey business. От коли долар вистрелить ракетою вгору рази 2-3-5, що вже не раз було, банки почнуть банкрутувати, а фонд повертати по курсу НБУ, тоді карусельщики будуть локті кусати, а в кого долари, той на коні.
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:09
Ни че себе математика, вы фиксируете прибыль в 6% и от нее считаете доходность/убыток за один день простоя, а ни чего что прибыль на прямую зависит от курса и обменяв по 40,15 она у вас будет выше чем при 39,75 (разница составляет 4,29%). Другой вопрос, что 40,15 может и не быть!
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:17
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Зараз найбільші українські мережі мають запаси нафтопродуктів приблизно на 30 діб реалізації.
Теж важель що впливає на курс.
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