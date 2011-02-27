RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 639640641642>
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:02

lizak560570 нема рекомендацій ,
як то кажуть - мама казала на зиму купити шубу, а я купив долари, мне так теплее.
ситуація хитка. ще є 20 днів до нового пікнічка - сиджу на попі рівно.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5731
З нами з: 23.11.14
Подякував: 736 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 01:50

  lizak560570 написав:Так що здавати завтра по 39,70 котлету чи почекати поки 40+ знову буде? Ваші рекомендації. Зараз ревал до 39,5 чи назад на 40? Що вірогідніше?)) Влом здавати по 39,70)


ждать назад на 40.40, время есть
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5180
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 09:34

  lizak560570 написав:Так що здавати завтра по 39,70 котлету чи почекати поки 40+ знову буде? Ваші рекомендації. Зараз ревал до 39,5 чи назад на 40? Що вірогідніше?)) Влом здавати по 39,70)

В те, що долар буде нижче 39,50 (на кінець місяця), вірять 5% читачів цього форуму. В той же час, що буде вище 40,00 - 85%... На цю тему є голосувалка в темі "Валютний ринок в контексті ДС". От і робіть висновок....
Є тільки невеличка проблема - в більшості випадків (по моєму спостереженню) результати голосування розходяться з життям.... :D :D :D
Vivat
 
Повідомлень: 351
З нами з: 23.09.13
Подякував: 54 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 09:39

  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приват сегодня
Отдал синими и даже кратное 50дол. Ничего не доносил, говорят есть 50 в кассе.

А мне люди не верят, что сейчас у привата проблем с валютой нет.

Так, кілька сторінок форуму списали
Це я
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.02.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:19

  lizak560570 написав:Так що здавати завтра по 39,70 котлету чи почекати поки 40+ знову буде? Ваші рекомендації. Зараз ревал до 39,5 чи назад на 40? Що вірогідніше?)) Влом здавати по 39,70)


банально можна на счетах прикинуть.
допустим за 3 месяца получаете 6% на карусели. 90 дней срок карусели.
это 0,06% в день. или 1% за 15 дней (до конца месяца).
если взять 39,75 щас курс то к концу месяца если будет 40,15 то вы останетесь при своих. если больше/меньше то будет профит/убыток.
а там сами думайте будет выше 40,15 или нет на конец февраля.
mephala
 
Повідомлень: 7901
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ну тут можливо під 24.02 валютні спекулянти можуть розігнати курс під шумок. як варіант до 42. треба значить почекати 10 днів, або 39,5 або 40+. Тут 50/50.
lizak560570
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.02.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:47

  mephala написав:
  lizak560570 написав:Так що здавати завтра по 39,70 котлету чи почекати поки 40+ знову буде? Ваші рекомендації. Зараз ревал до 39,5 чи назад на 40? Що вірогідніше?)) Влом здавати по 39,70)


банально можна на счетах прикинуть.
допустим за 3 месяца получаете 6% на карусели. 90 дней срок карусели.
это 0,06% в день. или 1% за 15 дней (до конца месяца).
если взять 39,75 щас курс то к концу месяца если будет 40,15 то вы останетесь при своих. если больше/меньше то будет профит/убыток.
а там сами думайте будет выше 40,15 или нет на конец февраля.

в 20х числах (понеділок) закінчиться термін сплати податків за 4й квартал (тому може бути ріст і на цих вихідних),
а в березні почнуться подвійні виплати "бойових",
арифметика цікава, але "при своїх $100" cьогодні і через 15 днів буде "при своїх $100"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30682
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:02

Це все monkey business. От коли долар вистрелить ракетою вгору рази 2-3-5, що вже не раз було, банки почнуть банкрутувати, а фонд повертати по курсу НБУ, тоді карусельщики будуть локті кусати, а в кого долари, той на коні.
AndriyQ
 
Повідомлень: 84
З нами з: 04.07.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:09

  mephala написав:
  lizak560570 написав:Так що здавати завтра по 39,70 котлету чи почекати поки 40+ знову буде? Ваші рекомендації. Зараз ревал до 39,5 чи назад на 40? Що вірогідніше?)) Влом здавати по 39,70)


банально можна на счетах прикинуть.
допустим за 3 месяца получаете 6% на карусели. 90 дней срок карусели.
это 0,06% в день. или 1% за 15 дней (до конца месяца).
если взять 39,75 щас курс то к концу месяца если будет 40,15 то вы останетесь при своих. если больше/меньше то будет профит/убыток.
а там сами думайте будет выше 40,15 или нет на конец февраля.

Ни че себе математика, вы фиксируете прибыль в 6% и от нее считаете доходность/убыток за один день простоя, а ни чего что прибыль на прямую зависит от курса и обменяв по 40,15 она у вас будет выше чем при 39,75 (разница составляет 4,29%). Другой вопрос, что 40,15 может и не быть!
SergIN
 
Повідомлень: 33
З нами з: 27.09.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Зараз найбільші українські мережі мають запаси нафтопродуктів приблизно на 30 діб реалізації.
Теж важель що впливає на курс.
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 41
З нами з: 10.01.23
Подякував: 56 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 639640641642>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Долар по 4 грн, Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54900
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25856
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6680
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (554)
16.02.2023 12:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.