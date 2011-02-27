RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:21

SergIN
странно вы считаете. но не буду вас переубеждать если вы не понимаете откуда взялось 6%
mephala
 
Повідомлень: 7901
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  AndriyQ написав:От коли долар вистрелить ракетою вгору рази 2-3-5, що вже не раз було, банки почнуть банкрутувати

Цілком згоден з Вами, саме тому я й планую вийти з клубу в жовтні-листопаді і почекати чи буде міжнародна допомога в достатньому обсязі на 24 рік.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 551
З нами з: 29.07.22
Подякував: 44 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:28

Дюрі-бачі А чому Ви сумніваєтесь в тому що будуть підтримувати і надалі? Захід не працює по тактиці : а потім якось воно буде! Їм потрібно повертати вкладене!
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 41
З нами з: 10.01.23
Подякував: 56 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:30

Долар по 4 грн бо в 24 році вибори в США. підтримувати то будуть, а от що достатньо - поки великі сумніви.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 16 лют, 2023 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 551
З нами з: 29.07.22
Подякував: 44 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:33

  Дюрі-бачі написав:Долар по 4 грн бо в 24 році вибори. підтримувати то будуть, а от що достатньо - поки великі сумніви.


для початку повинні воєнний стан відмінити. а тільки потім вибори.
mephala
 
Повідомлень: 7901
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:43

mephala Він мав на увазі що у 2024 році вибори Президента у США!
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 41
З нами з: 10.01.23
Подякував: 56 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 639640641642
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Долар по 4 грн і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54900
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25856
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6680
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (554)
16.02.2023 12:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.