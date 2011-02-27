SergIN
странно вы считаете. но не буду вас переубеждать если вы не понимаете откуда взялось 6%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:21
SergIN
странно вы считаете. но не буду вас переубеждать если вы не понимаете откуда взялось 6%
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:24
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:28
Дюрі-бачі А чому Ви сумніваєтесь в тому що будуть підтримувати і надалі? Захід не працює по тактиці : а потім якось воно буде! Їм потрібно повертати вкладене!
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:30
Долар по 4 грн бо в 24 році вибори в США. підтримувати то будуть, а от що достатньо - поки великі сумніви.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 16 лют, 2023 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:33
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