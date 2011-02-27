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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:21

SergIN
странно вы считаете. но не буду вас переубеждать если вы не понимаете откуда взялось 6%
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  AndriyQ написав:От коли долар вистрелить ракетою вгору рази 2-3-5, що вже не раз було, банки почнуть банкрутувати

Цілком згоден з Вами, саме тому я й планую вийти з клубу в жовтні-листопаді і почекати чи буде міжнародна допомога в достатньому обсязі на 24 рік.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:28

Дюрі-бачі А чому Ви сумніваєтесь в тому що будуть підтримувати і надалі? Захід не працює по тактиці : а потім якось воно буде! Їм потрібно повертати вкладене!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:30

Долар по 4 грн бо в 24 році вибори в США. підтримувати то будуть, а от що достатньо - поки великі сумніви.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 16 лют, 2023 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:33

  Дюрі-бачі написав:Долар по 4 грн бо в 24 році вибори. підтримувати то будуть, а от що достатньо - поки великі сумніви.


для початку повинні воєнний стан відмінити. а тільки потім вибори.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:43

mephala Він мав на увазі що у 2024 році вибори Президента у США!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

На судні з 35 тис тонн пшениці, яке місяць проходить шлях до та з українських портів, компанії втрачають 700 тис дол за місяць.
А ми за якісь 30-40 доларів переживаємо!)))
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:41

mephala Неправильное размышление. Если к концу месяца будет 40,15, то вы останетесь не "при своих", а получите прибыль процентов на 15-20 больше, чем если бы вложились по 39,75.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:57

  Сергей Пр написав:mephala Неправильное размышление. Если к концу месяца будет 40,15, то вы останетесь не "при своих", а получите прибыль процентов на 15-20 больше, чем если бы вложились по 39,75.

як було 100 доларів, так і буде,
а якщо мова через прокрутити на каруселі, то це через 3 міс.,
якщо пізніше застрибнути, то через 3.5 або 4 місяці, тоді простоювання рахувати у відношення до базового періоду в три місяці, а не миттєвий прибуток

Мені не зрозуміло, люди мають базовий актив долари, а прибуток/збитки рахують в гривнях
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:06

  deneg net написав:
  AndriyQ написав:Сегодня я сдавал по 39,85, а к вечеру уже было по 39,75. Вот и ждите дальше


Сьогодні вже найкращий курс 39,65 грн зранку був.
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