SergIN
странно вы считаете. но не буду вас переубеждать если вы не понимаете откуда взялось 6%
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Додано: Чет 16 лют, 2023 12:21
SergIN
странно вы считаете. но не буду вас переубеждать если вы не понимаете откуда взялось 6%
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:24
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:28
Дюрі-бачі А чому Ви сумніваєтесь в тому що будуть підтримувати і надалі? Захід не працює по тактиці : а потім якось воно буде! Їм потрібно повертати вкладене!
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:30
Долар по 4 грн бо в 24 році вибори в США. підтримувати то будуть, а от що достатньо - поки великі сумніви.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 16 лют, 2023 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:33
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
На судні з 35 тис тонн пшениці, яке місяць проходить шлях до та з українських портів, компанії втрачають 700 тис дол за місяць.
А ми за якісь 30-40 доларів переживаємо!)))
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:41
mephala Неправильное размышление. Если к концу месяца будет 40,15, то вы останетесь не "при своих", а получите прибыль процентов на 15-20 больше, чем если бы вложились по 39,75.
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:57
як було 100 доларів, так і буде,
а якщо мова через прокрутити на каруселі, то це через 3 міс.,
якщо пізніше застрибнути, то через 3.5 або 4 місяці, тоді простоювання рахувати у відношення до базового періоду в три місяці, а не миттєвий прибуток
Мені не зрозуміло, люди мають базовий актив долари, а прибуток/збитки рахують в гривнях
Додано: Чет 16 лют, 2023 14:06
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