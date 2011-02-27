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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 лют, 2023 15:03
Налоговая амнистия подходит к концу:
Уже с 1 марта 2023 года для украинцев истекает период налоговой амнистии, в течение которого можно добровольно задекларировать имущество, деньги и активы, за которые не уплачивались налоги, происхождение которых люди не могут четко объяснить. Скоро заработают более жесткие нормы финмониторинга.https://news.finance.ua/ru/nalogovaya-a ... milliardov
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Додано: Чет 16 лют, 2023 15:37
mustbe написав:
+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.
а как выходит 2694$ к снятию? Там же ещё ставка 0,75% годовых
100499,99-0,5% = 99997,49/36.93=2707,7+4,09=2711,8-13,56=2698
или я неправильно считаю?
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Додано: Чет 16 лют, 2023 15:41
AndriyQ написав:
Це все monkey business. От коли
долар вистрелить ракетою вгору рази 2-3-5, що вже не раз було, банки почнуть банкрутувати, а фонд повертати по курсу НБУ, тоді карусельщики будуть локті кусати, а в кого долари, той на коні.
не коли, а якщо
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ScaryBee
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Додано: Чет 16 лют, 2023 15:45
ScaryBee написав: AndriyQ написав:
Це все monkey business. От коли
долар вистрелить ракетою вгору рази 2-3-5, що вже не раз було, банки почнуть банкрутувати, а фонд повертати по курсу НБУ, тоді карусельщики будуть локті кусати, а в кого долари, той на коні.
не коли, а якщо
Тема тоді, чи якщо - фонд, вже відстала на рік.
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