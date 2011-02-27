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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 640641642643
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 15:03

Налоговая амнистия подходит к концу:

Уже с 1 марта 2023 года для украинцев истекает период налоговой амнистии, в течение которого можно добровольно задекларировать имущество, деньги и активы, за которые не уплачивались налоги, происхождение которых люди не могут четко объяснить. Скоро заработают более жесткие нормы финмониторинга.

https://news.finance.ua/ru/nalogovaya-a ... milliardov
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 15:37

  mustbe написав:+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.


а как выходит 2694$ к снятию? Там же ещё ставка 0,75% годовых
100499,99-0,5% = 99997,49/36.93=2707,7+4,09=2711,8-13,56=2698
или я неправильно считаю?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 15:41

  AndriyQ написав:Це все monkey business. От коли долар вистрелить ракетою вгору рази 2-3-5, що вже не раз було, банки почнуть банкрутувати, а фонд повертати по курсу НБУ, тоді карусельщики будуть локті кусати, а в кого долари, той на коні.

не коли, а якщо
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 15:45

  ScaryBee написав:
  AndriyQ написав:Це все monkey business. От коли долар вистрелить ракетою вгору рази 2-3-5, що вже не раз було, банки почнуть банкрутувати, а фонд повертати по курсу НБУ, тоді карусельщики будуть локті кусати, а в кого долари, той на коні.

не коли, а якщо

Тема тоді, чи якщо - фонд, вже відстала на рік.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 15:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Только что из ТАСи. Сказали, что старая схема комисов при оформлении в оффлайне примерно с этой недели больше не действует и теперь при любом способе действуют одинаковые тарифы: 37.40 и 0.8% депо. Так что можно ТАСю из десятки выкидывать.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Так вчера вроде можно было через приложение по 37,4 или по старой схеме за 600 грн на 3 мес и курс 37,35. А теперь какие норм банки в обойме будут по курсу 37-37,3? Укргаз уже 37,5 светит.
lizak560570
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:31

  Сергей Пр написав:mephala Неправильное размышление. Если к концу месяца будет 40,15, то вы останетесь не "при своих", а получите прибыль процентов на 15-20 больше, чем если бы вложились по 39,75.


ну не 6% а 5%, в среднем по палате

каждый решает по своему, для меня важнее увидеть момент когда сниматься с якоря, он, конечно, наступит сильно раньше ожидаемых тут "восени, у 2024" и т.ин.
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:20

  lizak560570 написав: Укргаз уже 37,5 светит.

Там еще комиссия 0.5% так что Укргаз уже давно 37.6875 за долар
angra
 
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