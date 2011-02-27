|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:42
Какие банки тогда можно заюзать под депо по выгодному курсу ниже 37,5? Альянс?
-
lizak560570
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 15.02.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:10
Сергей Пр написав:mephala
Неправильное размышление. Если к концу месяца будет 40,15, то вы останетесь не "при своих", а получите прибыль процентов на 15-20 больше, чем если бы вложились по 39,75.
Але вам доведеться чекати зайві два тижні, щоб знову скористатися цими грошима.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1320
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:26
sergey_sryvkin то без різниці, якщо не вилізти за кінець календарного місяця.
-
Сергей Пр
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 09.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:28
lizak560570 КIБ був по 37,3
-
Pavlenko Borys
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 08.12.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:33
А почему все думают, что если курс в обменниках поднимется, то смогут больше заработать???
Могут быть и др. факторы. Курс - 40,5 в обменниках - курс в банках предположим станет 38, комиссия, курс НБУ и ряд др.факторов.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6240
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лют, 2023 08:02
Сергей Пр написав:sergey_sryvkin
то без різниці, якщо не вилізти за кінець календарного місяця.
можно не успеть на очередной круг из-за этих лишних дней. а потеря % от целого круга скорее всего будет побольше всех этих 1-2% на курсе. причем % на курсе могут быть и отрицательными
-
flex123
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54912
|
|
|5
|25858
|
|
|3
|6683
|
|