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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 638639640641
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Какие банки тогда можно заюзать под депо по выгодному курсу ниже 37,5? Альянс?
lizak560570
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:10

  Сергей Пр написав:mephala Неправильное размышление. Если к концу месяца будет 40,15, то вы останетесь не "при своих", а получите прибыль процентов на 15-20 больше, чем если бы вложились по 39,75.

Але вам доведеться чекати зайві два тижні, щоб знову скористатися цими грошима.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:26

sergey_sryvkin то без різниці, якщо не вилізти за кінець календарного місяця.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:28

lizak560570 КIБ був по 37,3
Pavlenko Borys
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:33

А почему все думают, что если курс в обменниках поднимется, то смогут больше заработать???
Могут быть и др. факторы. Курс - 40,5 в обменниках - курс в банках предположим станет 38, комиссия, курс НБУ и ряд др.факторов.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 08:02

  Сергей Пр написав:sergey_sryvkin то без різниці, якщо не вилізти за кінець календарного місяця.


можно не успеть на очередной круг из-за этих лишних дней. а потеря % от целого круга скорее всего будет побольше всех этих 1-2% на курсе. причем % на курсе могут быть и отрицательными
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Выше про КIБ писали (COMINBANK), почему его в таблицу не добавляли? Что-то с ним не так?
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:11

  easymodeon5k написав:Выше про КIБ писали (COMINBANK), почему его в таблицу не добавляли? Что-то с ним не так?


Да есть он, 34й
С итоговым курсом у него всё не так
emeta
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