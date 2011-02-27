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Додано: Чет 16 лют, 2023 17:42
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Какие банки тогда можно заюзать под депо по выгодному курсу ниже 37,5? Альянс?
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:10
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:26
sergey_sryvkin то без різниці, якщо не вилізти за кінець календарного місяця.
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:33
А почему все думают, что если курс в обменниках поднимется, то смогут больше заработать???
Могут быть и др. факторы. Курс - 40,5 в обменниках - курс в банках предположим станет 38, комиссия, курс НБУ и ряд др.факторов.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 08:02
Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:07
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Выше про КIБ писали (COMINBANK), почему его в таблицу не добавляли? Что-то с ним не так?
Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:11
Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:45
flex123
В конвертдепозитах даты вложения можно рассматривать не в днях хх.хх.хххх, как в обычных депозитах, а в месяцах хх.хххх. Потому-что в банк можно принести только одну котлету в один календарный месяц. То-есть неважно, 5-го числа вы вложились, или 15-го. Как в обычном депозите неважно, принесли вы деньги в 10 часов утра, или в 11.
Потери на курсе обычно не 1-2%, а больше. Так, повышение реального курса на 1% (и обмен по нему долларов под котлету) - дает повышение прибыли на 15%-20% . Потому-что разница между реальным курсом и курсом НБУ повышается на эти 15%-20% . Но то же верно и в обратную сторону (понижение курса)... Ну, а чистая потеря %% от пропущенного календарного месяца при неизменном курсе - это 2%-3% (тут оценивали годовую прибыль в 25%-35%).
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Какие еще банки порекомендуете?
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