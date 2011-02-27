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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:40

  Сергей Пр написав:flex123
можно не успеть на очередной круг из-за этих лишних дней. а потеря % от целого круга скорее всего будет побольше всех этих 1-2% на курсе.
Потому-что в банк можно принести только одну котлету в один календарный месяц. То-есть неважно, 5-го числа вы вложились, или 15-го. Как в обычном депозите неважно, принесли вы деньги в 10 часов утра, или в 11.
Потери на курсе обычно не 1-2%, а больше. Так, повышение реального курса на 1% (и обмен по нему долларов под котлету) - дает повышение прибыли на 15%-20% . Потому-что разница между реальным курсом и курсом НБУ повышается на эти 15%-20% . Но то же верно и в обратную сторону (понижение курса)... Ну, а чистая потеря %% от пропущенного календарного месяца при неизменном курсе - это 2%-3% (тут оценивали годовую прибыль в 25%-35%).

Вам доступен только один банк？ Или вы запустили в карусель 4 ляма гр.Как у вас получается ＃пропустить месяц＃？
THB
 
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