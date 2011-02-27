Сергей Пр написав:

можно не успеть на очередной круг из-за этих лишних дней. а потеря % от целого круга скорее всего будет побольше всех этих 1-2% на курсе.

В конвертдепозитах даты вложения можно рассматривать не в днях хх.хх.хххх, как в обычных депозитах, а в месяцах хх.хххх. Потому-что в банк можно принести только одну котлету в один календарный месяц. То-есть неважно, 5-го числа вы вложились, или 15-го. Как в обычном депозите неважно, принесли вы деньги в 10 часов утра, или в 11.Потери на курсе обычно не 1-2%, а больше. Так, повышение реального курса на 1% (и обмен по нему долларов под котлету) - дает повышение прибыли на 15%-20% . Потому-что разница между реальным курсом и курсом НБУ повышается на эти 15%-20% . Но то же верно и в обратную сторону (понижение курса)... Ну, а чистая потеря %% от пропущенного календарного месяца при неизменном курсе - это 2%-3% (тут оценивали годовую прибыль в 25%-35%).