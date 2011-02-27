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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:40

  Сергей Пр написав:flex123
можно не успеть на очередной круг из-за этих лишних дней. а потеря % от целого круга скорее всего будет побольше всех этих 1-2% на курсе.
Потому-что в банк можно принести только одну котлету в один календарный месяц. То-есть неважно, 5-го числа вы вложились, или 15-го. Как в обычном депозите неважно, принесли вы деньги в 10 часов утра, или в 11.
Потери на курсе обычно не 1-2%, а больше. Так, повышение реального курса на 1% (и обмен по нему долларов под котлету) - дает повышение прибыли на 15%-20% . Потому-что разница между реальным курсом и курсом НБУ повышается на эти 15%-20% . Но то же верно и в обратную сторону (понижение курса)... Ну, а чистая потеря %% от пропущенного календарного месяца при неизменном курсе - это 2%-3% (тут оценивали годовую прибыль в 25%-35%).

Вам доступен только один банк？ Или вы запустили в карусель 4 ляма гр.Как у вас получается ＃пропустить месяц＃？
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:13

  Сергей Пр написав:flex123
можно не успеть на очередной круг из-за этих лишних дней. а потеря % от целого круга скорее всего будет побольше всех этих 1-2% на курсе.

В конвертдепозитах даты вложения можно рассматривать не в днях хх.хх.хххх, как в обычных депозитах, а в месяцах хх.хххх. Потому-что в банк можно принести только одну котлету в один календарный месяц. То-есть неважно, 5-го числа вы вложились, или 15-го. Как в обычном депозите неважно, принесли вы деньги в 10 часов утра, или в 11.
Потери на курсе обычно не 1-2%, а больше. Так, повышение реального курса на 1% (и обмен по нему долларов под котлету) - дает повышение прибыли на 15%-20% . Потому-что разница между реальным курсом и курсом НБУ повышается на эти 15%-20% . Но то же верно и в обратную сторону (понижение курса)... Ну, а чистая потеря %% от пропущенного календарного месяца при неизменном курсе - это 2%-3% (тут оценивали годовую прибыль в 25%-35%).


Если вы прокрутили 1 круг и получили 9%, но не успели на 2й круг, так как выжидали, то получите 9+0=9%

А если крутили без простоев, пусть даже и по не самому оптимальному курсу сдавали и имели за круг допустим 6%,то за 2 круга получите 6+6=12%.

Поэтому лично я стремлюсь успеть сделать побольше кругов.

Рисков правда тоже больше с увеличением количества кругов.
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:26

Вчора в Ютубі Олексій Козирєв виклав широкій публіці що саме такі кола треба робити і більш дохідне вкладення коштів саме таке. В коментах пише що все дуже безпечно і ніякий фінмоніторинг питань мати не буде. Після таких відео, припускаю, буде єдиний курс.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:59

Що ви маєте на увазі під єдиним курсом?
Snower
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:08

THB
Вам доступен только один банк？
Необязательно только один банк. Главное правило - не затягивать перекладывание освободившейся котлеты на следующий календарный месяц. Тогда без разницы, в какой день месяца вы переразместили котлету. Можете и подождать неделю-две, если надеетесь на повышение курса. При неизменном курсе - потерь это не приносит.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ЗІС-5 написав:Вчора в Ютубі Олексій Козирєв виклав широкій публіці що саме такі кола треба робити і більш дохідне вкладення коштів саме таке. В коментах пише що все дуже безпечно і ніякий фінмоніторинг питань мати не буде. Після таких відео, припускаю, буде єдиний курс.

Можете будь ласка лінка дати?
Nick_D
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:47

  Nick_D написав:
  ЗІС-5 написав:Вчора в Ютубі Олексій Козирєв виклав широкій публіці що саме такі кола треба робити і більш дохідне вкладення коштів саме таке. В коментах пише що все дуже безпечно і ніякий фінмоніторинг питань мати не буде. Після таких відео, припускаю, буде єдиний курс.

Можете будь ласка лінка дати?

видимо, тут - https://www.youtube.com/watch?v=pOEKqjaxJ-I
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сегодня оформлял депозит в Таскомбанке на 3 мес в долларах. Процент по депозиту 0.1%, а не 0.8% как в таблице написано. На сайте банка тоже стоит 0.1% на 3 месяца.
Djus
 
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