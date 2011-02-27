Питайнячко таке є: невже у приваті конвертдепо можна лишень на 6 місіців відкрити? Скриншот докладаю. Там вказано, що термін депозіту "Капітал" лишень 6 місіців, а не 3.
То як?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:09
Питайнячко таке є: невже у приваті конвертдепо можна лишень на 6 місіців відкрити? Скриншот докладаю. Там вказано, що термін депозіту "Капітал" лишень 6 місіців, а не 3.
То як?
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:17
у них обновление.
Діють з 17 лютого 2023 року (протокол КУАП від 15.02.2023)
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 17 лют, 2023 18:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:17
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В приваті потрібно вибирати депозит стандарт на 3 міс, без дострокового розірвання
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:27
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:54
Есть накопительная разница которая скажется через год от старта: наступит дата, на которую один (в одном и том же банке, начали вместе) немедленно менял на новый депо уже открыл пятый заход, а второй еще ждет снимать четвертый депо. А если учесть что многие банки ставят срок, например, с 27.01 по 01.05., то можно и пропустить один месяц.
А бонус от дополнительной продажи на темпе больше разницы наблюдаемых качель даже 70коп., которую еще поймать надо.
Аргумент что карусель могут завершить раньше тоже на пользу быстрого сброса.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:02
Что то я не пойму,да какая разница,перейду я на следующий месяц или нет. Считайте в днях. 90 дней,никаких месяцев. При наличии 40+ банков ограничение 100кгр/мес. не действует. Или у вас таки 4ляма....😀
|