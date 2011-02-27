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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 641642643644>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:09

Питайнячко таке є: невже у приваті конвертдепо можна лишень на 6 місіців відкрити? Скриншот докладаю. Там вказано, що термін депозіту "Капітал" лишень 6 місіців, а не 3.
То як?

Зображення
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:17

  Долар по 4 грн написав:Djus ОФормлял 15.02.2023, процентная ставка в договоре прописана 0,8% годовых! :!:


у них обновление.
Діють з 17 лютого 2023 року (протокол КУАП від 15.02.2023)
https://tascombank.ua/files/Umovy_zaluchennia_depozytnykh_vkladiv_fizychnykh_osib.pdf
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 17 лют, 2023 18:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В приваті потрібно вибирати депозит стандарт на 3 міс, без дострокового розірвання
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:27

  Boundless написав:В приваті потрібно вибирати депозит стандарт на 3 міс, без дострокового розірвання

Дякую за відповідь. Цікаво, чому ж так криво вони поробили...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:54

  Сергей Пр написав:THB
Вам доступен только один банк？
Необязательно только один банк. Главное правило - не затягивать перекладывание освободившейся котлеты на следующий календарный месяц. Тогда без разницы, в какой день месяца вы переразместили котлету. Можете и подождать неделю-две, если надеетесь на повышение курса. При неизменном курсе - потерь это не приносит.

Есть накопительная разница которая скажется через год от старта: наступит дата, на которую один (в одном и том же банке, начали вместе) немедленно менял на новый депо уже открыл пятый заход, а второй еще ждет снимать четвертый депо. А если учесть что многие банки ставят срок, например, с 27.01 по 01.05., то можно и пропустить один месяц.
А бонус от дополнительной продажи на темпе больше разницы наблюдаемых качель даже 70коп., которую еще поймать надо.
Аргумент что карусель могут завершить раньше тоже на пользу быстрого сброса.
slonslon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:02

  Сергей Пр написав:THB
Вам доступен только один банк？
Необязательно только один банк. Главное правило - не затягивать перекладывание освободившейся котлеты на следующий календарный месяц. Тогда без разницы, в какой день месяца вы переразместили котлету. Можете и подождать неделю-две, если надеетесь на повышение курса. При неизменном курсе - потерь это не приносит.

Что то я не пойму,да какая разница,перейду я на следующий месяц или нет. Считайте в днях. 90 дней,никаких месяцев. При наличии 40+ банков ограничение 100кгр/мес. не действует. Или у вас таки 4ляма....😀
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:13

slonslon
Есть накопительная разница которая скажется через год от старта

Да откуда же возьмется накопительная разница, если не затягивать переразмещение котлеты на следующий календарный месяц:)? Например, в этом месяце вы решили подождать две недели в ожидании, что курс вырастет на нервозности к 24.02. То понятно, что в последующие переразмещения этой котлеты у вас такого люфта в 1-2 недели для нее уже не будет. Соответственно, и накопительной разницы.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:16

THB При затягивании переразмещения котлеты на следующий месяц может со временем возникнуть накопительная разница, о которой slonslon написал сразу выше... Следите за конкретной котлетой, а не за 40+ банками:). Чем большее число раз в год вы ее переразместите, тем лучше.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:25

Djus 15.02 ставка в отделении была 0.8%
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

вчера оффлайн тоже 0.8%. Но сумма немного неверна в таблице - 101100грн
easymodeon5k
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