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Есть накопительная разница которая скажется через год от старта
Да откуда же возьмется накопительная разница, если не затягивать переразмещение котлеты на следующий календарный месяц:)? Например, в этом месяце вы решили подождать две недели в ожидании, что курс вырастет на нервозности к 24.02. То понятно, что в последующие переразмещения этой котлеты у вас такого люфта в 1-2 недели для нее уже не будет. Соответственно, и накопительной разницы.
Накопительная разница возникнет не по месяцам, а по дням (!). Один за 380 дней со старта продаст четыре раза "конкретную котлету" без ожиданий. Второй за 380 дней со старта продаст три раза "конкртеную котлету", с ожиданиями, но зато по курсу получит больше грн. от продажи. Первый от 4-х продаж получит примерно 7000*4=28000, второй пусть 8000*3=24000. И чем дольше будет карусель - тем больше заработает "торопыга". Темп дает больше бонусов чем качели по курсу. И вообще у меня депо распределены на три месяца, а внутри месяца на разные даты, и половина лимитов из двух депо (из времен по 50 вылезло). Получается я регулярно перекладываю и попадал на все курсы - от 39,8 до 40,5. И в итоге выходит среднегодовой курс продажи без ожиданий.
Игорь Алексеевич написав:А почему все думают, что если курс в обменниках поднимется, то смогут больше заработать??? Могут быть и др. факторы. Курс - 40,5 в обменниках - курс в банках предположим станет 38, комиссия, курс НБУ и ряд др.факторов.
Потому что курс покупки в банках почти на одном месте . Если курс покупки в банке под депо не меняется , а в обменке растёт курс покупки , то значит растёт и прибыль .
moveton написав:Что криво-то? "Капитал" не может быть меньше шести месяцев. Требование НБУ. А конверт выплачивается в долларах, поэтому он вполне правильно объединён со "Стандартом", чтобы сущности не умножать.
Бо з опису чітко стає зрозуміло, що конвертдепом є лиш "Капітал", а "Стандарт" - ні. І думки не виникне відчиняти як конвертдепо "Стандарт", а не "Капітал", якщо не спитати випадково на форумі.
Повинно бути можливість відчинити капітал на 3 місяці. Або ж внести приписку, що стандартний і є конвертдепом.
Востаннє редагувалось 042013 в П'ят 17 лют, 2023 20:58, всього редагувалось 1 раз.
moveton написав:Что криво-то? "Капитал" не может быть меньше шести месяцев. Требование НБУ. А конверт выплачивается в долларах, поэтому он вполне правильно объединён со "Стандартом", чтобы сущности не умножать.
Бо з опису чітко стає зрозуміло, що конвертдепом є лиш "Капітал", а "Стандарт" - ні. І думки не виникне відчиняти як конвертдепо "Стандарт", а не "Капітал", якщо не спитати випадково на форумі.
Повинно бути можливісить відчинити капітал на 3 місяці. Або ж внести приписку, що стандартний і є конвертдепом.
Я вперше коли відкривав -, дзвонив на гаряччку і ьам усе пояснили.
042013 написав:Бо з опису чітко стає зрозуміло, що конвертдепом є лиш "Капітал", а "Стандарт" - ні. І думки не виникне відчиняти як конвертдепо "Стандарт", а не "Капітал", якщо не спитати випадково на форумі.
Из этого самого описа: "При закритті рахунку виплата коштів проводиться автоматично на картку ПриватБанку у гривнях, з якої було відкрито цей вклад" Тем, кому из этого очевидно, что "Капитал" - это конверт, количество месяцев должно казаться совсем уж несущественной мелочью.
042013 написав:Повинно бути можливісить відчинити капітал на 3 місяці. Або ж внести приписку, що стандартний і є конвертдепом.
Про три месяца - это уже в НБУ. Пока разрешают минимум на шесть. Так вот криво. Согласен, должно бы быть и на три. Тогда открывающих "Капитал" вместо конверта побольше будет