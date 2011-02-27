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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 642643644645>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:14

  042013 написав:
  Boundless написав:В приваті потрібно вибирати депозит стандарт на 3 міс, без дострокового розірвання

Дякую за відповідь. Цікаво, чому ж так криво вони поробили...

Что криво-то? "Капитал" не может быть меньше шести месяцев. Требование НБУ. А конверт выплачивается в долларах, поэтому он вполне правильно объединён со "Стандартом", чтобы сущности не умножать.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:30

  Сергей Пр написав:slonslon
Есть накопительная разница которая скажется через год от старта

Да откуда же возьмется накопительная разница, если не затягивать переразмещение котлеты на следующий календарный месяц:)? Например, в этом месяце вы решили подождать две недели в ожидании, что курс вырастет на нервозности к 24.02. То понятно, что в последующие переразмещения этой котлеты у вас такого люфта в 1-2 недели для нее уже не будет. Соответственно, и накопительной разницы.

Накопительная разница возникнет не по месяцам, а по дням (!).
Один за 380 дней со старта продаст четыре раза "конкретную котлету" без ожиданий.
Второй за 380 дней со старта продаст три раза "конкртеную котлету", с ожиданиями, но зато по курсу получит больше грн. от продажи.
Первый от 4-х продаж получит примерно 7000*4=28000, второй пусть 8000*3=24000.
И чем дольше будет карусель - тем больше заработает "торопыга".
Темп дает больше бонусов чем качели по курсу.
И вообще у меня депо распределены на три месяца, а внутри месяца на разные даты, и половина лимитов из двух депо (из времен по 50 вылезло). Получается я регулярно перекладываю и попадал на все курсы - от 39,8 до 40,5. И в итоге выходит среднегодовой курс продажи без ожиданий.
slonslon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:43

  Игорь Алексеевич написав:А почему все думают, что если курс в обменниках поднимется, то смогут больше заработать???
Могут быть и др. факторы. Курс - 40,5 в обменниках - курс в банках предположим станет 38, комиссия, курс НБУ и ряд др.факторов.

Потому что курс покупки в банках почти на одном месте . Если курс покупки в банке под депо не меняется , а в обменке растёт курс покупки , то значит растёт и прибыль .
Frez
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:44

  moveton написав:Что криво-то? "Капитал" не может быть меньше шести месяцев. Требование НБУ. А конверт выплачивается в долларах, поэтому он вполне правильно объединён со "Стандартом", чтобы сущности не умножать.

Бо з опису чітко стає зрозуміло, що конвертдепом є лиш "Капітал", а "Стандарт" - ні. І думки не виникне відчиняти як конвертдепо "Стандарт", а не "Капітал", якщо не спитати випадково на форумі.

Повинно бути можливість відчинити капітал на 3 місяці. Або ж внести приписку, що стандартний і є конвертдепом.
Востаннє редагувалось 042013 в П'ят 17 лют, 2023 20:58, всього редагувалось 1 раз.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:50

  042013 написав:
  moveton написав:Что криво-то? "Капитал" не может быть меньше шести месяцев. Требование НБУ. А конверт выплачивается в долларах, поэтому он вполне правильно объединён со "Стандартом", чтобы сущности не умножать.

Бо з опису чітко стає зрозуміло, що конвертдепом є лиш "Капітал", а "Стандарт" - ні. І думки не виникне відчиняти як конвертдепо "Стандарт", а не "Капітал", якщо не спитати випадково на форумі.

Повинно бути можливісить відчинити капітал на 3 місяці. Або ж внести приписку, що стандартний і є конвертдепом.

Я вперше коли відкривав -, дзвонив на гаряччку і ьам усе пояснили.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:55

  042013 написав:Бо з опису чітко стає зрозуміло, що конвертдепом є лиш "Капітал", а "Стандарт" - ні. І думки не виникне відчиняти як конвертдепо "Стандарт", а не "Капітал", якщо не спитати випадково на форумі.

Из этого самого описа: "При закритті рахунку виплата коштів проводиться автоматично на картку ПриватБанку у гривнях, з якої було відкрито цей вклад" Тем, кому из этого очевидно, что "Капитал" - это конверт, количество месяцев должно казаться совсем уж несущественной мелочью.

  042013 написав:Повинно бути можливісить відчинити капітал на 3 місяці. Або ж внести приписку, що стандартний і є конвертдепом.

Про три месяца - это уже в НБУ. Пока разрешают минимум на шесть. Так вот криво. Согласен, должно бы быть и на три. Тогда открывающих "Капитал" вместо конверта побольше будет :P
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Сергей Пр написав:Да откуда же возьмется накопительная разница,
В багатьох банках депозит, скажімо на 93 дні, а не 3 місяці. І не завжди новий круг в той же день коли зняв...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:38

  Snower написав:Що ви маєте на увазі під єдиним курсом?
під єдиним курсом маю на увазі, що після цього освітнього відео курс буде однаковий що в банках, що на депозит, що на готівковому ринку.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ЗІС-5 написав:під єдиним курсом маю на увазі, що після цього освітнього відео курс буде однаковий що в банках, що на депозит, що на готівковому ринку.

такого в мирний час не було. а по війні - годі так собі придумувати.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:54

  ЗІС-5 написав:під єдиним курсом маю на увазі, що після цього освітнього відео курс буде однаковий що в банках, що на депозит, що на готівковому ринку.

Це треба відпускати курс у вільне плавання, а таке найближчим часом не світить.
AndriyQ
 
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