Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:30

Сергей Пр написав: slonslon Есть накопительная разница которая скажется через год от старта

Да откуда же возьмется накопительная разница, если не затягивать переразмещение котлеты на следующий календарный месяц:)? Например, в этом месяце вы решили подождать две недели в ожидании, что курс вырастет на нервозности к 24.02. То понятно, что в последующие переразмещения этой котлеты у вас такого люфта в 1-2 недели для нее уже не будет. Соответственно, и накопительной разницы. Да откуда же возьмется накопительная разница, если не затягивать переразмещение котлеты на следующий календарный месяц:)? Например, в этом месяце вы решили подождать две недели в ожидании, что курс вырастет на нервозности к 24.02. То понятно, что в последующие переразмещения этой котлеты у вас такого люфта в 1-2 недели для нее уже не будет. Соответственно, и накопительной разницы.

Накопительная разница возникнет не по месяцам, а по дням (!).Один за 380 дней со старта продаст четыре раза "конкретную котлету" без ожиданий.Второй за 380 дней со старта продаст три раза "конкртеную котлету", с ожиданиями, но зато по курсу получит больше грн. от продажи.Первый от 4-х продаж получит примерно 7000*4=28000, второй пусть 8000*3=24000.И чем дольше будет карусель - тем больше заработает "торопыга".Темп дает больше бонусов чем качели по курсу.И вообще у меня депо распределены на три месяца, а внутри месяца на разные даты, и половина лимитов из двух депо (из времен по 50 вылезло). Получается я регулярно перекладываю и попадал на все курсы - от 39,8 до 40,5. И в итоге выходит среднегодовой курс продажи без ожиданий.