как там говорил наш говорун? не все могут смотреть в завтрашний день, точнее могут но не все
ЗЫ
ну хочет человек в что то верить - пусть верит. зачем его переубеждать?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:16
как там говорил наш говорун? не все могут смотреть в завтрашний день, точнее могут но не все
ЗЫ
ну хочет человек в что то верить - пусть верит. зачем его переубеждать?
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