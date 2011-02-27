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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:54
ЗІС-5 написав:
під єдиним курсом маю на увазі, що після цього освітнього відео курс буде однаковий що в банках, що на депозит, що на готівковому ринку.
Це треба відпускати курс у вільне плавання, а таке найближчим часом не світить.
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AndriyQ
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:16
Дюрі-бачі написав: Сергей Пр написав:
Да откуда же возьмется накопительная разница,
В багатьох банках депозит, скажімо на 93 дні, а не 3 місяці. І не завжди новий круг в той же день коли зняв...
как там говорил наш говорун? не все могут смотреть в завтрашний день, точнее могут но не все
ЗЫ
ну хочет человек в что то верить - пусть верит. зачем его переубеждать?
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:43
042013 написав: Boundless написав:
В приваті потрібно вибирати депозит стандарт на 3 міс, без дострокового розірвання
Дякую за відповідь. Цікаво, чому ж так криво вони поробили...
а щоб прокрутити 6 місяців ваші кошти
3 місяці їм менш вигідно
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:22
AndriyQ написав:
Це треба відпускати курс у вільне плавання, а таке найближчим часом не світить.
Зато светит понижение курса доллара. Ох чую, упадет он ниже 37,42. Даже выплаты военным порезали
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Andrey2512
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:45
Andrey2512 написав:
Зато светит понижение курса доллара. Ох чую, упадет он ниже 37,42. Даже выплаты военным порезали
будете сорить не грн , а $
валютная каруселька движется медленно, можно сойти на любой станции
баба з воза.....
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