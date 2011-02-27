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AndriyQ написав:Це треба відпускати курс у вільне плавання, а таке найближчим часом не світить.
Зато светит понижение курса доллара. Ох чую, упадет он ниже 37,42. Даже выплаты военным порезали
В березні 10 млн армаді пенсів піднімають-індексують на 20 %.
У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть всі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", - зазначив Шмигаль. "Уряд виконує свої зобов'язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 49085.html
А це десь +80 млрд/міс. Хоча, може, валютою з допомог-кредитів ще більше залиють.