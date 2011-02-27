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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 643644645646>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:54

  ЗІС-5 написав:під єдиним курсом маю на увазі, що після цього освітнього відео курс буде однаковий що в банках, що на депозит, що на готівковому ринку.

Це треба відпускати курс у вільне плавання, а таке найближчим часом не світить.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:16

  Дюрі-бачі написав:
  Сергей Пр написав:Да откуда же возьмется накопительная разница,
В багатьох банках депозит, скажімо на 93 дні, а не 3 місяці. І не завжди новий круг в той же день коли зняв...


как там говорил наш говорун? не все могут смотреть в завтрашний день, точнее могут но не все

ЗЫ
ну хочет человек в что то верить - пусть верит. зачем его переубеждать?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:43

  042013 написав:
  Boundless написав:В приваті потрібно вибирати депозит стандарт на 3 міс, без дострокового розірвання

Дякую за відповідь. Цікаво, чому ж так криво вони поробили...


а щоб прокрутити 6 місяців ваші кошти
3 місяці їм менш вигідно
Yuri_61
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  AndriyQ написав:Це треба відпускати курс у вільне плавання, а таке найближчим часом не світить.


Зато светит понижение курса доллара. Ох чую, упадет он ниже 37,42. Даже выплаты военным порезали
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Andrey2512 написав:Зато светит понижение курса доллара. Ох чую, упадет он ниже 37,42. Даже выплаты военным порезали

будете сорить не грн , а $
валютная каруселька движется медленно, можно сойти на любой станции
баба з воза.....
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 06:38

  Andrey2512 написав:
  AndriyQ написав:Це треба відпускати курс у вільне плавання, а таке найближчим часом не світить.


Зато светит понижение курса доллара. Ох чую, упадет он ниже 37,42. Даже выплаты военным порезали

В березні 10 млн армаді пенсів піднімають-індексують на 20 %.
У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть всі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", - зазначив Шмигаль.
"Уряд виконує свої зобов'язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 49085.html

А це десь сумарно 44 млрд/міс.
Хоча, може, валютою з допомог-кредитів ще більше залиють.
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 18 лют, 2023 08:45, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 07:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

І усі ці пенси хлинуть на валютний ринок?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 07:56

  Investor_K написав:І усі ці пенси хлинуть на валютний ринок?

Є категорія привілейованих пенсів, які і так мали чималі пенсії та купляли валюту, скажімо за 50% пенсії. Якщо їм піднімуть пенсію на 20%, а їсти вони більше не почнуть, то зможуть на 40% купляти більше валюти. Крім того, так як б-ть товарів у на с імпортних від харчів до трусів, то бідніші пенси також мали би собі дозволити чуть побільше, що стимульне всілякий імпорт всіх відтінків.
Сума доплати пенсам загалом чимала - цілком порівняна з виплатами військовим. При чому, як виявилось, б-ть військових отримують виплати на карточку привату і потім там далі сотні млрд і маринуються задурно.
Так що певний вплив індексації саме пенсій дуже очікуваний, хіба що НБУ ще більше валюти буде спускати на підтримку курсу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 08:13

  Ой+ написав:
  Investor_K написав:І усі ці пенси хлинуть на валютний ринок?

Є категорія привілейованих пенсів, які і так мали чималі пенсії та купляли валюту, скажімо за 50% пенсії. Якщо їм піднімуть пенсію на 20%, а їсти вони більше не почнуть, то зможуть на 40% купляти більше валюти. Крім того, так як б-ть товарів у на с імпортних від харчів до трусів, то бідніші пенси також мали би собі дозволити чуть побільше, що стимульне всілякий імпорт всіх відтінків.
Сума доплати пенсам загалом чимала - цілком порівняна з виплатами військовим. При чому, як виявилось, б-ть військових отримують виплати на карточку привату і потім там далі сотні млрд і маринуються задурно.
Так що певний вплив індексації саме пенсій дуже очікуваний, хіба що НБУ ще більше валюти буде спускати на підтримку курсу.


эти проиндексированные с 1 марта пенсии - они когда будут выплачены людям - в марте или в апреле? и в каких числах месяца выплачиваются пенсии?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 08:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flex123 написав:эти проиндексированные с 1 марта пенсии - они когда будут выплачены людям - в марте или в апреле? и в каких числах месяца выплачиваются пенсии?

Вже в березні, а виплати рівномірно розподілені цілий місяць. Кожен має своє число і в цей день досить точно приходить пенсія.
Ой+
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