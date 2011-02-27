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AndriyQ написав:Це треба відпускати курс у вільне плавання, а таке найближчим часом не світить.
Зато светит понижение курса доллара. Ох чую, упадет он ниже 37,42. Даже выплаты военным порезали
В березні 10 млн армаді пенсів піднімають-індексують на 20 %.
У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть всі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", - зазначив Шмигаль. "Уряд виконує свої зобов'язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 49085.html
А це десь сумарно 44 млрд/міс. Хоча, може, валютою з допомог-кредитів ще більше залиють.
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 18 лют, 2023 08:45, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:І усі ці пенси хлинуть на валютний ринок?
Є категорія привілейованих пенсів, які і так мали чималі пенсії та купляли валюту, скажімо за 50% пенсії. Якщо їм піднімуть пенсію на 20%, а їсти вони більше не почнуть, то зможуть на 40% купляти більше валюти. Крім того, так як б-ть товарів у на с імпортних від харчів до трусів, то бідніші пенси також мали би собі дозволити чуть побільше, що стимульне всілякий імпорт всіх відтінків. Сума доплати пенсам загалом чимала - цілком порівняна з виплатами військовим. При чому, як виявилось, б-ть військових отримують виплати на карточку привату і потім там далі сотні млрд і маринуються задурно. Так що певний вплив індексації саме пенсій дуже очікуваний, хіба що НБУ ще більше валюти буде спускати на підтримку курсу.
Investor_K написав:І усі ці пенси хлинуть на валютний ринок?
Є категорія привілейованих пенсів, які і так мали чималі пенсії та купляли валюту, скажімо за 50% пенсії. Якщо їм піднімуть пенсію на 20%, а їсти вони більше не почнуть, то зможуть на 40% купляти більше валюти. Крім того, так як б-ть товарів у на с імпортних від харчів до трусів, то бідніші пенси також мали би собі дозволити чуть побільше, що стимульне всілякий імпорт всіх відтінків. Сума доплати пенсам загалом чимала - цілком порівняна з виплатами військовим. При чому, як виявилось, б-ть військових отримують виплати на карточку привату і потім там далі сотні млрд і маринуються задурно. Так що певний вплив індексації саме пенсій дуже очікуваний, хіба що НБУ ще більше валюти буде спускати на підтримку курсу.
эти проиндексированные с 1 марта пенсии - они когда будут выплачены людям - в марте или в апреле? и в каких числах месяца выплачиваются пенсии?