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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 лют, 2023 08:51
Ой+ Investor_K
Може й не пенсіонер побіжить за $, а купить зайвий кг картоплі чи цукерки внуку, а за $ на депозит піде продавець картоплі чи власник цукеркового заводу.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 10:22
flex123 всегда пенсии платятся наперед.
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