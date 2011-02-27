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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 лют, 2023 08:51
Ой+ Investor_K
Може й не пенсіонер побіжить за $, а купить зайвий кг картоплі чи цукерки внуку, а за $ на депозит піде продавець картоплі чи власник цукеркового заводу.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 10:22
flex123 всегда пенсии платятся наперед.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 12:56
Сергей Пр написав:flex123
можно не успеть на очередной круг из-за этих лишних дней. а потеря % от целого круга скорее всего будет побольше всех этих 1-2% на курсе.
В конвертдепозитах даты вложения можно рассматривать не в днях хх.хх.хххх, как в обычных депозитах, а в месяцах хх.хххх. Потому-что в банк можно принести только одну котлету в один календарный месяц. То-есть неважно, 5-го числа вы вложились, или 15-го. Как в обычном депозите неважно, принесли вы деньги в 10 часов утра, или в 11.
Потери на курсе обычно не 1-2%, а больше. Так, повышение реального курса на 1% (и обмен по нему долларов под котлету) - дает повышение прибыли на 15%-20% . Потому-что разница между реальным курсом и курсом НБУ повышается на эти 15%-20% . Но то же верно и в обратную сторону (понижение курса)... Ну, а чистая потеря %% от пропущенного календарного месяца при неизменном курсе - это 2%-3% (тут оценивали годовую прибыль в 25%-35%).
підтримую думку, що простої треба рахувати не в днях, а місяцях,
тому що обмеження на 1 вклад на 1 банк в місяць на 1 особу
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flyman
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Додано: Суб 18 лют, 2023 13:00
slonslon написав: Сергей Пр написав:THB
Вам доступен только один банк？
Необязательно только один банк. Главное правило - не затягивать перекладывание освободившейся котлеты на следующий календарный месяц. Тогда без разницы, в какой день месяца вы переразместили котлету. Можете и подождать неделю-две, если надеетесь на повышение курса. При неизменном курсе - потерь это не приносит.
Есть накопительная разница которая скажется через год от старта: наступит дата, на которую один (в одном и том же банке, начали вместе) немедленно менял на новый депо уже открыл пятый заход, а второй еще ждет снимать четвертый депо. А если учесть что многие банки ставят срок, например, с 27.01 по 01.05., то можно и пропустить один месяц.
А бонус от дополнительной продажи на темпе больше разницы наблюдаемых качель даже 70коп., которую еще поймать надо.
Аргумент что карусель могут завершить раньше тоже на пользу быстрого сброса.
Не думаю, що на цілий рік затягнеться карусель, аби 3-4 кола ПА100К прокрутити, щоб відіграти девал. Далі перевкладуватися потрохи назад в ОВДП та нерухомість ЗУ/КРЖН
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flyman
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Додано: Суб 18 лют, 2023 13:34
flyman написав:
підтримую думку, що простої треба рахувати не в днях, а місяцях,
тому що обмеження на 1 вклад на 1 банк в місяць на 1 особу
як то кажуть - кожен сам коваль свого щастя. можете відкрити депо 28 лютого.
потім розкажете спільноті де відкрили і коли отримали. і саме головне коли пішли на нове коло.
ЗІ
є банки де це буде не актуально як то у алки. але не кожен звертає на це увагу.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 14:16
flyman написав:
Не думаю, що на цілий рік затягнеться карусель, аби 3-4 кола ПА100К прокрутити, щоб відіграти девал. Далі перевкладуватися потрохи назад в ОВДП та нерухомість ЗУ/КРЖН
Муха, я щось не зрозумів! Ти гниль цокольна мене попрікало, що я не правильний захисник вітчизни, бо займаюсь конверткаруселями (хоча я ніколи ними не займався), а само тут крутиш 100к по колу?? Ти що, стодоларовий, зовсім нюх втратив? Коли в окоп, добивати з твоїх же слів вже небоєздатного ворога???
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:01
Яку пайку зараз РАЙФ повертає? В мене там 2730$ скоро закінчується. За один раз забрати получится?
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:07
Как открыть конвертдепозит в приложении изи?
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:27
ihorsic написав:
Яку пайку зараз РАЙФ повертає? В мене там 2730$ скоро закінчується. За один раз забрати получится?
Поділіть 100000 грн. на офіційний курс НБУ 36,5686 і взнаєте суму яку можна отримати у Райфі за один раз (спойлер - озвучену вами суму отримати можна
).
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:39
А приват про це знає зі своїми 2400?
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ihorsic
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