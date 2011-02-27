в Привате можно снять 2400 + 300 в один день
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:44
Додано: Суб 18 лют, 2023 17:04
Ви ж не про приват питали. Я вам написав саме як рахується сума по Райфу. А так - наразі НБУ врегулював лише максимально можливу суму видачі готівки одному клієнту протягом одного дня - 100000 грн. (або еквівалент цієї суми у валюті). Але НБУ жодним чином не обмежує банки у встановленні подібних власних лімітів у менших сумах. Тому це право привата встановлювати максимальний ліміт в 2400 USD. А у сенса ця сума теж менша ніж в авалі - 2600 USD. А у скунса - поки від був живий цей ліміт взагалі був останні місяці на рівні еквіваленту 30000 грн. І ви як клієнт ніяким чином вплинути на цей процес не можете. Бо видавати до 100000 в еквіваленті це право банку а не його зобов'язання. А скільки саме видавати - кожен банк вирішує самостійно. На жаль
Додано: Суб 18 лют, 2023 17:14
Додано: Суб 18 лют, 2023 17:14
Так, але чи має право банк обманювати клієнтів, розказуючи що це їм НБУ не дозволяє, замість того щоб сказати що це у нас такий власний ліміт ?
Додано: Суб 18 лют, 2023 17:24
Додано: Суб 18 лют, 2023 17:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А так - наразі НБУ врегулював лише максимально можливу суму видачі готівки одному клієнту протягом одного дня - 100000 грн. (або еквівалент цієї суми у валюті).
Раді справедливості я ще б добавив з одного рахунку.
В ПРОКРЕДИТІ я знімав в суммі більше 100. Окремо з длларового та еврового рахунків одночасно.
Додано: Суб 18 лют, 2023 17:51
Тобто, якщо так склалось, що один депо завершився в кінці місяця, а другий, наприклад, 1-2го числа наступного місяця - то замовити готівку, наприклад, 5Кдол на 2 число і забрати всю в один день - не вдасться?(так як ліміт 100Кгрн в еквіваленті ?
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