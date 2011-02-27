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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 лют, 2023 17:04
ihorsic написав:
А приват про це знає зі своїми 2400?
Ви ж не про приват питали. Я вам написав саме як рахується сума по Райфу. А так - наразі НБУ врегулював лише максимально можливу суму видачі готівки одному клієнту протягом одного дня - 100000 грн. (або еквівалент цієї суми у валюті). Але НБУ жодним чином не обмежує банки у встановленні подібних власних лімітів у менших сумах. Тому це право привата встановлювати максимальний ліміт в 2400 USD. А у сенса ця сума теж менша ніж в авалі - 2600 USD. А у скунса - поки від був живий цей ліміт взагалі був останні місяці на рівні еквіваленту 30000 грн. І ви як клієнт ніяким чином вплинути на цей процес не можете. Бо видавати до 100000 в еквіваленті це право банку а не його зобов'язання. А скільки саме видавати - кожен банк вирішує самостійно. На жаль
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Alien
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Додано: Суб 18 лют, 2023 17:14
J написав: ihorsic написав:
А приват про це знає зі своїми 2400?
в Привате можно снять 2400 + 300 в один день
Подскажите как
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Алексей77
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Додано: Суб 18 лют, 2023 17:14
Alien написав:
, Але НБУ жодним чином не обмежує банки у встановленні подібних власних лімітів у менших сумах. Тому це право привата встановлювати максимальний ліміт в 2400 USD.,
Так, але чи має право банк обманювати клієнтів, розказуючи що це їм НБУ не дозволяє, замість того щоб сказати що це у нас такий власний ліміт ?
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J
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Додано: Суб 18 лют, 2023 17:24
Алексей77 написав: J написав: ihorsic написав:
А приват про це знає зі своїми 2400?
в Привате можно снять 2400 + 300 в один день
Подскажите как
снимаете 2400 по заказу,
потом снимаете 300 без заказа в другой кассе
или в этой же если кассир согласится что компютер лучше знает какой лимит
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Додано: Суб 18 лют, 2023 17:26
А так - наразі НБУ врегулював лише максимально можливу суму видачі готівки одному клієнту протягом одного дня - 100000 грн. (або еквівалент цієї суми у валюті).
Раді справедливості я ще б добавив з одного рахунку.
В ПРОКРЕДИТІ я знімав в суммі більше 100. Окремо з длларового та еврового рахунків одночасно.
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ihorsic
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Додано: Суб 18 лют, 2023 17:51
Тобто, якщо так склалось, що один депо завершився в кінці місяця, а другий, наприклад, 1-2го числа наступного місяця - то замовити готівку, наприклад, 5Кдол на 2 число і забрати всю в один день - не вдасться?(так як ліміт 100Кгрн в еквіваленті ?
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Успіх
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:18
J написав: Alien написав:
, Але НБУ жодним чином не обмежує банки у встановленні подібних власних лімітів у менших сумах. Тому це право привата встановлювати максимальний ліміт в 2400 USD.,
Так, але чи має право банк обманювати клієнтів, розказуючи що це їм НБУ не дозволяє, замість того щоб сказати що це у нас такий власний ліміт ?
Я думаю що ви плутаєте - навряд чи у вас є офіційний лист банку де він би написав такую маячню. А слова курок які в банку працюють - це лише слова курок а не відповідь банку. А курка як відомо не дуже розумна істота. Тому і ображатись на неї не дуже розумно а краще шукати шлях щоб як досягти своєї мети і зняти більше. Ви он знайшли чудовий спосіб отримати 2400+300. Респект вам!
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Alien
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:22
Успіх написав:
Тобто, якщо так склалось, що один депо завершився в кінці місяця, а другий, наприклад, 1-2го числа наступного місяця - то замовити готівку, наприклад, 5Кдол на 2 число і забрати всю в один день - не вдасться?(так як ліміт 100Кгрн в еквіваленті ?
Не вдасться. Я на цьому тижні отримував конверт-депо в Райфі який 3 місяці тому відкривався "під марусин поясок". Хто не зна - Райф мабуть єдиний з банків який приймає конверти надаючи можливість придбати валюти в еквіваленті 100000 грн. розрахованому по курсу НБУ (решта рахують по власному курсі). Тому коли забираєш депо у Райфі - можеш в один день забрати лише усю первісну суму вкладу в доларах. А от 6 центів відсотків що нарахував банк за 3 місяці вже зняти не можна - не дозволяє ліміт НБУ
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Alien
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